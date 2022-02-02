初二回娘家4大禁忌　睡午覺福氣會溜走！

▲大年初二這天傳統上都會回娘家拜年，專家提醒有許多禁忌要注意！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者楊智雯／台北報導

每年大年初二，出嫁的女兒都會回娘家拜年，這一天也稱為「走娘家」、「迎婿日」，命理生肖專家曼樺老師提醒大年初二回娘家有許多禁忌，其中最多人知道的就是相傳大年初一、初二是一年起始之首，如果在大年初二這一天洗衣服，就是對水神的不尊重，怕帶來不好的影響，水為財，這一天最好把水「囤起來」，儘量不要往外潑，因為象徵一年都財源廣進，財富滿缽；根據傳統，還有4大禁忌要留意，以免福氣悄悄溜走。

第一大禁忌：不能太晚回娘家。

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初二這天要趕在中午12點以前回到娘家吃午餐，因此距離遠的女兒擔心塞車與車程時間太久，一定要早點出發才行；並且要攜帶一些禮品和紅包分給娘家小孩、未出嫁的妹妹，帶回娘家的禮物數量要雙數不能單數，紅包的數量以及金額也必須是雙數。

第二大禁忌：只能吃午餐！

女兒回娘家還有一個講究，就是只能吃午餐，並趕在晚餐前回婆家，回娘家吃的料理也有不同意涵，例如紅燒肉代表身體健康、炒飯代表大顯身手、生菜代表生財、芹菜炒牛肉代表刻苦耐勞，據說初二娘家還會特別為女兒準備麵條，為的是祝福女兒新的一年凡事順心、條條順順。

第三大禁忌：回娘家不能午睡，意喻整年都會很懶惰。

不能午睡的原因是因為回娘家的時間有限，要與兄弟姊妹敘舊話家常，還得向親戚長輩問候。曼樺老師提醒如果親戚之間有生意、借錢等往來，忌諱在這天暗示還錢，對大家無論面子或是後續交往都不好，倒楣的事會層出不窮的發生。

第四大禁忌：不可打包剩菜回婆家。

以傳統來看，初二從娘家離開時，母親大人會給個雙數的紅包給女兒，祝福女兒在外天天開心、做事紅紅火火、受婆家歡迎，要注意只能帶回娘家準備的禮物，不可打包沒吃完的雞鴨魚肉回婆家，代表在婆家受氣、沒溫飽、雞犬不寧。

從傳統的禁忌來看有許多繁瑣的規定，也顯示出過去社會男女不平等，隨著社會習慣改變，各個家庭都有各自的習慣，曼樺老師提醒，只要家人感情和睦，任何時候都可以回娘家探親，抱持著彼此感恩、互相尊重的心情，在嚴峻的生活壓力下，過年時刻能夠團圓相聚都是很有福氣的事。

▲曼樺老師專長風水、生肖解析，多家媒體專欄作家，著有「2022曼樺 壬寅虎運程」等運勢書。（圖／曼樺提供）