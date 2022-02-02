南韓總統大選4強爭霸！安哲秀「3度參選」　謀求翻轉政局

▲國民的黨安哲秀。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓將於今年3月9日舉行第20屆總統大選，面臨「四強爭霸」的局面，其中李在明代表共同民主黨（現執政黨）參選、尹錫悅代表國民力量（最大在野黨）參選、安哲秀代表國民的黨參選、沈相奵則代表正義黨參選。其中，安哲秀與沈相奵皆擁有許多大選的參選經驗。

其實安哲秀早年曾是南韓當地知名的醫生、電腦工程師、創業家，為頗具代表性的青年領袖，受到青年族群的青睞，2011年參選首爾市長時，即使在民調上獲得較高支持度，仍將候選人讓賢給朴元淳；然而在其創立政黨新政治聯合，並與文在寅所領導的民主黨統合後，開始與文在寅在政治路線上產生紛爭，最後脫黨成立「國民的黨」。

安哲秀所創立的「國民的黨」在2016年4月的國會議員選舉時，拿下28個席次，其中湖南地方（全羅南北道）就占了25個席次；2017年朴槿惠被彈劾罷免後，安哲秀趁勝追擊參選第19屆總統，不過最後卻仍敗給共同民主黨的文在寅。

國民的黨在之後選情慘澹、面臨改組與解散危機，安哲秀選擇至德國沉寂一段時間，直到新冠肺炎疫情爆發後，安哲秀選擇回國，並以醫師之姿數度參與篩檢與防疫事務，試圖博得民心，2021年雖表態將代表國民的黨參選首爾市長補選，最後為了達成政黨輪替的目標，才決定讓位給國民力量的參選人吳世勳，最後吳世勳當選首爾市長。

2021年11月1日，安哲秀選擇前往國會草地廣場噴泉前發表競選演說，表態將代表國民的黨競選第20屆總統大選，試圖博取青年族群支持，成為安哲秀生涯中所參與的第3次大選。第1次為安哲秀2012年以無黨籍身分與民主黨的文在寅推動「單一候選人」時中途退出；第2次為以國民的黨黨魁身分競選總統，以21.41%的得票率排行第3。

不過，安哲秀於2021年2月18日參加電視台Channel A的首爾市長政見辯論會時，曾表示同志遊行若辦在光化門廣場，則反對（同志遊行）的權利也須受尊重，「從首爾光化門同志（酷兒）遊行來看，不難看出各種裸露或具有性意味的場面，若這類活動辦在市中心，市民們擔心兒童或青少年恐怕受到影響。所以我才舉美國為例，認為活動地點應選擇遠離市中心，這才恰當！」