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台灣燈會點燈「愛河光之陣」！小老虎走路「肉球揮手」超Q畫面曝

▲▼高雄台灣燈會愛河、衛武營點燈。（圖／高雄市政府）

▲高雄台灣燈會愛河、衛武營點燈。（圖／高雄市政府，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2022台灣燈會在高雄！高市府負責的燈會於1日、大年初一晚間點燈開啟，雙主燈「光啟愛河灣」、「武營晚點名」點亮後，華麗的燈光秀直接上演，代表虎年的小老虎也以走路、爬樓梯等方式與大家見面。高雄市政府表示，這次的燈會與衛武營共同推出，2月的每日晚間6點15分都會在戶外劇場定時展演。

高市府表示，以智慧控光串聯愛河燈光系統、海上最大規模作品「元流．光之群島」、橫跨港灣的大港福橋與國際級音樂文化地標高雄流行音樂中心，在港區夜色裡，從河道到海面，自建築到天際，從眼見的精采到內心的澎拜，以光寫下高雄人最絢麗的記憶篇章。

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▲▼高雄台灣燈會愛河、衛武營點燈。（圖／高雄市政府）

▲▼小老虎爬樓梯、揮手。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄台灣燈會愛河、衛武營點燈。（圖／高雄市政府）

其中，《武營晚點名》「島嶼記憶·光舟劇場」，是由高雄市政府攜手衛武營共同推出的高雄主燈，是台灣史上少見，長達381公尺的巨幅光影展演，視覺總監王奕盛、舞台設計張哲龍、燈光設計沈柏宏、車克謙與音樂設計柯智豪五位大師聯手合作。

此次燈會以衛武營為主體，融合島嶼上豐厚的文化與記憶，衛武營建築體剎時化為高雄主燈，引領觀眾一同穿梭美麗島嶼的深遠記憶，2月的每日晚間6點15分戶外劇場定時展演。

▲▼高雄台灣燈會愛河、衛武營點燈。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄台灣燈會愛河、衛武營點燈。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄台灣燈會愛河、衛武營點燈。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄台灣燈會愛河、衛武營點燈。（圖／高雄市政府）

2022台灣燈會在高雄 光啟愛河灣·武營晚點名 點燈直播

《光啟愛河灣》將伴隨著世界的潮汐，準備發光。 以智慧控光串聯愛河燈光系統、海上最大規模作品「元流．光之群島」、橫跨港灣的大港福橋與國際級音樂文化地標高雄流行音樂中心，在港區夜色裡，從河道到海面，自建築到天際，從眼見的精采到內心的澎拜，以光寫下高雄人最絢麗的記憶篇章。2月的每晚6點至11點定時表演。 《武營晚點名》島嶼記憶·光舟劇場」，是由高雄市政府攜手衛武營共同推出的高雄主燈。 臺灣史上少見，長達381公尺的巨幅光影展演，視覺總監王奕盛、舞台設計張哲龍、燈光設計沈柏宏、車克謙與音樂設計柯智豪五位大師聯手合作。 以衛武營為主體，融合島嶼上豐厚的文化與記憶，衛武營建築體剎時化為高雄主燈，引領觀眾一同穿梭美麗島嶼的深遠記憶，2月的每日晚間6點15分戶外劇場定時展演。

高雄市政府 Kaohsiung City Government 發佈於 2022年1月30日 星期日

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