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南投5兄妹「貧吃一碗麵」　16年後現況曝！女兒勇奪新人獎

南投魏家一碗麵的故事感動人心，16年後，5兄妹長大成人，各自有了穩定工作，老二雪婷還拿下照服員新人獎。（圖／受訪者提供，CTWANT合成）

▲南投魏家一碗麵的故事感動人心，16年後，5兄妹長大成人，各自有了穩定工作，老二雪婷還拿下照服員新人獎。（圖／受訪者提供，CTWANT合成，下同）

圖、文／CTWANT

2006年「一碗麵的故事」感動全台灣，南投竹山魏家5個孩子（5至10歲）記掛病榻上癌末的母親，家境貧苦的他們點了一碗陽春麵，餓著肚子卻只敢吃一半，另一半留給媽媽。16個年頭過去，他們如今長大成人，各自有穩定的工作，二姊雪婷（25歲）現在是護理之家照服員，已經完成二專學歷，她今年起和3個弟弟同住苗栗，再度一起生活，讓她相當感恩「新的一年，覺得生活更踏實了。」

為了改善家庭經濟，老大魏冠宇高中畢業後考取志願役士官，分發到部隊服役，2018年9月退伍後，返鄉加入父親行列務農種竹筍；老二雪婷高中畢業後也是先投考軍職，退伍後才於2019年投入長照服務。

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「之前學聖（22歲）、學賢（21歲）住其他地方，每次分開都很捨不得，今年決定租個大一點的房子，4個人一起生活」，說起近況，雪婷掩不住開心，她們的新家總共有三房一廳，雪婷一間、三弟梓敬（23歲）一間，四弟學聖和五弟學賢2人同住一房，再加上寵物鸚鵡阿肥，一家子超熱鬧，雖然父親和大哥冠宇（26歲）住在竹山老家務農，和在苗栗打拼的雪婷四姊弟相隔百公里，但她們終於有了第二個家。

雪婷和梓敬以及2個弟弟北漂苗栗生活，今年他們合租了大房子，重新一起生活，終於有「家」的感覺。（圖／方萬民攝）

▲雪婷和梓敬以及2個弟弟北漂苗栗生活，今年他們合租了大房子，重新一起生活，終於有「家」的感覺。

雪婷有著一頭長髮加上厚劉海，當年鏡頭上的小女孩轉眼成了年輕嫩妹，開朗、愛笑的樣子還是沒變，她離開南投老家北上苗栗打拼，已經在護理之家擔任照服員3年多，不但利用假日完成二專學歷，準備繼續念書外，去年底對工作很有熱情的她獲得縣府頒發的照服員獎。

「我真的很喜歡這份工作，那些爺爺奶奶很有趣，有的家人比較少來探訪，就拿我當孫女看」，不過，這也讓她感嘆，「長輩們讓我想起當年病床上的媽媽，我把她們當成自己家人照顧，連失智的阿嬤都認得我」雪婷邊說眼眶邊泛淚。

怕姊姊難過，一旁靦腆的三弟梓敬趕緊轉移話題，他說自己去年應徵上台積電外包廠商的作業員，每天從苗栗通車到新竹上班，「工作穩定，薪水也很好」，能跟姊弟們同住，讓他超開心「下班回家不再是一個人，很珍惜每天都能見到自己的家人」，不過被問到有無女友，他笑著表示「現在先打拼事業，沒想這麼多」。

在護理之家照顧爺奶，雪婷就想到當年病床上的媽媽，她也把長輩們當家人照顧，溫暖互動猶如祖孫。（圖／受訪者提供）

▲在護理之家照顧爺奶，雪婷就想到當年病床上的媽媽，她也把長輩們當家人照顧，溫暖互動猶如祖孫。

另外，一起同住的學聖和學賢，2個人都太害羞，跑出門不願受訪，雪婷轉述了他們的近況。目前學聖和弟弟學賢都跟著雪婷男友一起在水電行工作，不排除未來一起開水電行，閒暇時3個兄弟都在家中練重訓；而學賢現在則長得比哥哥姊姊都高，白淨的他走韓系型男打扮，桃花最多，3月時即將入伍服役。

四姊弟同住後，實現了當年媽媽交代的「一起團結、不能分開」願望，每天早晚見面，感覺生活更踏實了，雪婷就像這個小家庭中的媽媽，嘴裡念著三兄弟「湊在一起老是打打鬧鬧，他們在家都很幼稚」，她還透露四弟學聖盡得爸爸真傳，現在是家中大廚，常煮三菜一湯餵飽大家，「滷肉、炒菜全難不倒他」。

雖然魏家孩子們長高、長大了，對媽媽的想念依舊纏繞心頭，尤其逢年過節，雪婷常想著，希望媽媽為認真生活的他們感到驕傲，「我想跟媽媽說，請她不要擔心，我們5個小孩感情很好，是彼此最好的依靠」；梓敬則說自己最想念媽媽的時候，就是看到旁人在慶祝母親節，「我很想她，媽媽應該一直在天上看著、守護著我們。」

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