騙貴婦花2千萬買上百塔位　得手億元主嫌夫妻豪擲5千萬買豪宅

記者張君豪／台北報導

刑事局宣布破獲靈骨塔買賣詐騙集團，該集團以「壁紙換塔位」行銷話術，提供低價靈骨塔位販售，之後再以骨灰罈、內膽牌位等殯葬產品搭配推銷慫恿被害人投資，甚至以道教秘術「種生基」可消災解厄、鼓吹民眾購買生基位後「成套」轉賣可賺大錢。

▲刑事局偵七大隊逮捕靈骨塔詐騙集團王姓女主嫌及其他共犯共19人。（圖／記者張君豪翻攝）

期間誘騙被害人持續加碼追購，該集團詐騙金額逾新台幣1億元，其中一名60多歲的貴婦誤信歹徒推銷話術，前後斥資逾新台幣2千萬元購買超過100個塔位、生基位及周邊殯葬商品。刑事局偵七大隊日前接獲民眾檢舉上情後，會同台北市松山、萬華、信義、大安、中正一警分局、桃園市刑大科偵隊、台中市刑大偵五隊共組專案小組展開調查，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

▲刑事局偵七大隊逮捕靈骨塔詐騙集團王姓女主嫌及其他共犯共19人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，該靈骨塔詐騙集團由王女（32歲）郭男（46歲）夫妻檔及陳南（33歲）操盤主持、招聘業務以「壁紙換塔位」搭配加購「骨灰罐、內膽、牌位、寶石鑑定書」等整套殯葬產品，增加靈骨塔出售獲利機會。

該集團並宣傳道教秘術「種生基」聲稱取下當事人的頭髮、指甲等身體組織植入風水寶地，再以秘符催動吸收天地靈氣、借此可增福改運、財源廣進，並帶著被害民眾到新北市石門區老梅海岸探勘種生基的寶地、借此取信被害人。

▲刑事局偵七大隊查扣大批骨灰罈、內膽等殯葬用品。（圖／記者張君豪翻攝）

之後業務再以「生基位需要搭配生基寶盒」、「生基寶盒有瑕疵需要補土、貼金箔」等連串話術榨乾被害人畢生積蓄，期間王女甚至招募一位日籍男子倉田先生佯裝「遠赴重洋來台種生基」的假富翁買家來台蒐購靈骨塔，藉此取信被害人，歹徒確認被害民眾花光積蓄後，便找各種理由拒絕履行交易、或直接人間蒸發失聯，刑事局幹員目前已約談30多名被害人，總計遭詐金額超過新台幣7千餘萬，警方估計該集團成立迄今犯罪所得超過億元。

專案小組從2021年11月底陸續收網，並在今年1月12日逮捕包括王姓女主嫌在內共19名集團共犯，當場查扣電腦、手機、客戶訂單、客戶資料、塔位、生基位買賣契約書、生基寶盒提貨單、業務名片、教戰守則等證物及贓款216萬餘元，檢警並查扣王姓夫妻檔在板橋區江子翠一帶添購、市值逾新台幣5千萬元的全新豪宅。警訊後觸犯組織犯罪條例、詐欺等罪嫌移送王嫌夫妻檔等19人移送台北地檢署複訊，檢察官訊後裁定王嫌等人30萬元交保候傳。

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