日本糖果麵包也有自己的「專屬紀念日」！情人節外的甜點日

▲日本將每個月的15日訂為糖果糕點之日，其中2月15日因為離情人節最近，因此也格外引人注意。（圖／翻攝PEXELS）



●精選書摘

2月15日 糖果糕點之日（お菓子の日）

每個月的15日都是糖果糕點之日，而2月的糖果糕點之日因為緊接在情人節隔天，所以特別引人注意，但是糖果糕點之日的由來有點複雜，還得先從它們的日文菓子講起。

在最早的時候，菓子指的是水果，但後來在奈良時代與平安時代從中國傳來了糕點，日本人稱其為唐菓子，自此之後菓子（かし，kashi）指的就是糖果糕點，而真正的水果則叫做果物（くだもの，Kudamono），話雖如此，但日本人祭祀的菓子之神（也叫做菓祖）並不是製作糖果糕點的人，而是奉第十一代垂仁天皇之命，前往常世之國（海之彼岸）尋找非時香菓（橘子）的田道間守，他好不容易在十年後帶著橘子回來，卻發現天皇已經等不及先走了，就追隨天皇而去。

日本的全國菓子工業組合連合會在1981年將每個月的15日訂為糖果糕點之日，這來自菓子神社、也就是祭祀田道間守的神社，像是和歌山縣的橘本神社，以及兵庫縣的中嶋神社，他們的年度例大祭大多在4月的15日前後舉辦。

▲日本人將4月4日訂為紅豆麵包之日。（圖／pakutaso）



4月4日 紅豆麵包之日（あんぱんの日）

英國麵包、德國麵包、法國麵包通通都有，就是沒有屬於日本的麵包：呷胖（Japan）？其實還是有啦，其中之一就是紅豆麵包。看過動漫《銀魂》的人都知道，紅豆麵包具有讓人Sparking! 然後重傷並且喪失記憶的神祕力量，因此擁有自己專屬的節日也不足為奇，但這日子是怎麼來的？距今一百多年前的1874年（明治7年），東京的麵包店「木村屋」創辦人木村安兵衛與兒子英三郎共同開發出紅豆麵包，在銀座賣得嚇嚇叫。1875年4月4日，明治天皇到向島（東京都墨田區）的水戶藩邸賞櫻花，在一片落櫻繽紛之中，大臣山岡鐵舟向天皇獻上木村屋特製的櫻花紅豆麵包，並說「天皇啊，以前都是吃京都的和菓子，這次請來試試這純日本製的麵包吧」，天皇吃後驚呼「好吃啊！救命啊！我以後吃不到怎麼辦啊！～」（並沒有）（這是設計對白），立即下令木村屋成為皇室的御用供應商，此後這天不但成為紅豆麵包之日，紅豆麵包也因天皇的加持而更加火紅，而銀座木村屋的紅豆麵包歷經一百多年，到今天依然熱賣中。

作者：李仁毅

摘自：時報出版《日本節日好吃驚》

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》