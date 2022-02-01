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一年就等這一天　初一招財、求姻緣「最佳時間＋方位」一次看

記者黃翊婷／綜合報導

一年就等這一天！農曆大年初一許願如同「頭香」，特別容易實現，畢竟是新的一年第一個願望，如果想要祈求財運亨通或是姻緣，可以在這一天迎財神或求喜神。

▲▼拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,線香。（圖／記者李毓康攝）

▲初一可到陽廟拜拜，祈求財運亨通或姻緣浮現。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

旺好運楊登嵙老師分享迎財神和求喜神的最佳時間、方位，詳細如下：

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● 迎財神（求事業、財帛、學業、健康）

時間：除夕晚上11點至隔日凌晨1點，或初一早上7點至9點。

從當時住的家裡或飯店為中心點出發，注意必須是大年初一第一次出門，在該地方的東北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」〈供奉觀世音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神等〉，而不是「陰廟」〈供奉百姓公、萬善爺等〉，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。

信奉天主教、基督教者，可以到同方向之教堂祈求好運。若東北方沒有自己覺得不錯的陽廟，也可往西南方的陽廟祈求。

出門時，心想「今天非常快樂，要去迎接財神來家中」；回家途中，心想「財神跟著自己回家」；回到家中後，心想「財神已至家中」，並且上神案，然後將大門關上即可。

● 求喜神（求姻緣、感情）

時間：大年初一凌晨1點至3點，或早上9點至11點。

從住的家裡或飯店出發，往西北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」，以同樣的方式向廟裡的神明祈求姻緣浮現，求得良緣。

大年初一第一次出門，求今年第一個願望「頭香」，因此，求事業財帛或求姻緣感情，只能兩者選擇一種。大家一起來「走春」求好運吧！

● 本文獲得旺好運授權。

▼切記拜拜時拿香要拿下半部，因為上半部是留給佛祖的。

▲▼拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,線香。（圖／記者李毓康攝）

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