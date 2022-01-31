24歲母胎單身…喊「好想交女友」看到情侶會心酸　網見條件搖頭了

▲24歲沒交過女友好沮喪。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者黃可昀／綜合報導

過年一定會被關心的就是感情狀態，對於單身者來說簡直像拷問！一名男子正為此苦惱，因為他活了24年都沒交過女朋友，加上現在的工作環境幾乎接觸不到同年齡層的女性，「真的好想交女朋友，請問有什麼場合或活動可以很自然的認識女生？」

原PO在Dcard表示，他今年24歲，剛好是他單身的第24年，由於擔任公職每天都一樣時間上下班，作息固定，偶爾加班，時間幾乎全貢獻給工作，下班了就回家或是宿舍，偶爾會去健身。

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原PO最大的障礙是，「目前的生活環境完全接觸不到年齡差不多的女生，只有媽媽級的前輩」，在路上看到其他情侶都會「莫名心酸」，覺得自己也到了可以成家立業的年紀，想買房、結婚，「真的好想交女朋友」。他也提到自身條件，由於畢業沒幾年算是菜鳥，目前年薪60幾萬，身高167公分，長相普通沒特別出眾。

▲網友點出，個性可能比外表更重要。（圖／翻攝自Dcard）



網友紛紛吐真言，原PO最大的問題是不自信，即使知道缺點也沒動力改變，不該被動期待真命天女出現，「建議痘痘的問題也處理一下，皮膚不好很扣分」、「宅男很棒啊怎麼了，重點是身高跟臉吧，身高沒救但是你可以整形啊，整完增添自信也可以吸引到顏控」、「上網聊天練習找人出來約會，還有不要上網發自怨自艾的幹文」、「認真回，外籍新娘、交友軟體，前者比較有機會有錢就行，後者靠緣分」、「只要懂得聊天，個性不要太黑暗真的在交友界都有讓人暈船的資格。」