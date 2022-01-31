手機這樣挑最適合！3C通路公布四大「關鍵規格」

▲傑昇通信公布高CP值機種，圖為三星Galaxy A52 5G。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

誰說換新機一定要花大錢？購機預算在萬元左右，就能輕鬆買到實用又省荷包的超高CP值手機！尤其近年手機市場有不少超級中階旗艦機型推出，在效能、省電、鏡頭部分的性能提升，都比往年更加優異，傑昇通信也盤點目前5款CP值超高的中階熱夯機款，告訴消費者最值得購機入手的理由。

傑昇通信表示，當購機出現選擇困難，只要掌握「螢幕尺寸」、「電量」、「鏡頭」及「內儲容量」這幾個重點，就能挑到適合自己的手機；首先是螢幕尺寸，最受歡迎的螢幕尺寸多落在6.4吋至6.7吋，像是HTC Desire 21 Pro，配置6.7吋螢幕，具備90Hz螢幕更新率、120Hz螢幕觸控採樣率，可同時增強手遊時的觸控反應速度，5,000mAh大電量及4,800畫素四鏡頭相機，現在通路售價7,990元，真的俗又大碗。

再來是電池容量，傑昇通信認為至少要4,000mAh以上，若習慣追劇的消費者，電池容量要挑選5,000mAh才夠用，這時選擇效能大幅升級的三星Galaxy A52s準沒錯，採用6.5吋螢幕，4,500mAh電池容量，6,400萬畫素四鏡頭與 IP67防塵防水等規格，通路售價9,990元；另一款小米11T，同樣配備 5,000mAh電池，支援67W有線快充，半小時就能充飽電，性能與CP值兼具，通路售價也才11,490元，真的超值。

接著是相機鏡頭與畫素，傑昇通信指出，近年主流規格就是相機畫素高、鏡頭多、並具多項功能，基本來說相機畫素最少也要4,800萬畫素，並具備廣角、景深及夜拍功能，以人像自拍出名的OPPO及vivo今年更是表現出色，OPPO Reno6的6,400萬畫素三鏡頭模組，前鏡頭更有3,200萬畫素，搭配AI錄影美顏2.0，具備8層美顏調節技術，有效去除人臉瑕疵，可入手價在11,690元。

vivo新推出的vivo V23同樣後置6,400萬畫素三鏡頭模組，但擁有目前市場上最高前置5,000萬畫素廣角雙鏡頭，更配置獨家雙色溫四柔光燈，能拍出媲美醫美微整的自拍照，根本為自拍而生；最後要注意的是，因為現在相機幾乎都是4,800畫素以上，所以要選購的基本內儲容量，建議在128GB才夠用，以上分別就各款手機高CP值特色功能點評解析，提供想換機的消費者選購參考。