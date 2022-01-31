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幼童染新冠恐併發「多系統發炎症候群」　醫：有2%死亡率

▲幼孩,幼兒園（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲Omicron容易侵犯幼童。（示意圖／取自免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

新冠病毒在全球肆虐至今己經2年多，然而疫情隨著病毒變異株，流行是一波未平、一波又起，尤其面對Omicron疫情攻擊許多無法施打疫苗的孩童，很多爸爸媽媽也不免擔憂。醫師指出，有研究顯示，兒童多系統發炎症候群（MIS-C）是少見但嚴重的併發症，大多發生在診斷後2-4週、年齡較大的兒童，有部份兒童需長期追蹤，死亡率約1-2%。

Omicron較於原始病毒株多逹50個突變點，更容易逃脫自然感染或打完疫苗後的免疫機制，加上更高效率傳播，在短時間襲捲全球。台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科吳宗儒主治醫師指出，Omicron在兒童的確診個案數以及住院的個案中新冠病毒陽性的比例是大幅上升，代表Omicron相較於Delta或更早期其他的病毒株，更容易傳染給兒童。

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針對Omicron較容易侵犯幼童，吳宗儒說，兒科病患根據早期的研究，重症危險因子包括肥胖、糖尿病、氣喘，有這些危險因子的兒童青少年要更小心，早產兒、新生兒及小嬰兒症狀也需要特別留意，重症的保護因子是完成建議劑量的疫苗接種，但目前國內還沒有核可未滿12歲兒童的新冠疫苗。

細分年齡層來看，未滿5歲幼童是受到Omicron影響差異最大的年齡層，幼兒的症狀也以上呼吸道的症狀為主，和其他的呼吸道病毒感染症狀不易區分。

至於幼童染疫造成「多系統發炎症候群（MIS-C）」，吳宗儒表示，目前醫學上對此症所知仍不多，兒童相關研究也還沒有一致結論，但有些文獻認為發生率可以高達10-15%，而MIS-C的發生和感染時的症狀輕重無關，也有輕症個案發生這些特殊併發症，因此Omicron是否會有這些嚴重併發症，比例多少，也有待更多的報告來釐清。

吳宗儒建議，針對幼童防疫，爸媽可以採取「繭縛策略（cocoon strategy）」，由會接觸兒童而能打疫苗的人都完整接種疫苗，進而保護還不能接種疫苗的兒童。
 

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