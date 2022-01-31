桃園乙未之環延續1895歷史記憶　象徵客家族群硬頸精神圖騰

▲位於桃園市平鎮區乙未之環是紀念1895年台灣乙未戰爭的歷史，環牆保留的門縫，是讓大家記住歷史痕跡的巧妙設計。（圖／桃園市府提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區去年底啟用的「1895乙未保台紀念公園」，以平易近人的公園造景設計，讓這段台灣客家人過往歷史走進現代人日常生活，其最大特色「乙未之環」象徵台灣義軍跨越族群藩籬、團結保鄉衛土，也彰顯台灣客家族群不服輸硬頸精神，也成為大家見證台灣歷史的共同記憶。

1894年爆發中日甲午戰爭，隔年4月清朝政權簽下馬關條約，割讓台灣與澎湖列島，為了保衛鄉土，包括客家、閩南自組義軍聯合對抗，寫下台灣史上驚心動魄的「1895台灣乙未戰爭」。

據長期關心台灣客家運動的前台大法學院副院長邱榮舉指出，「1895台灣乙未戰爭」是場台灣各族群聯合抵禦外侮的戰爭。早期台灣因地域、職業與利害衝突等因素，漳泉、閩客等族群彼此不斷械鬥，幾乎有三年一小亂、五年一大亂的社會現象。但後來面對日本人登陸台灣時空下，各族群拋棄成見，團結一心對抗外侮。

邱榮舉還解釋，西元1895年，當時丘逢甲與許多台灣士紳推舉唐景崧創建「台灣民主國」，這是台灣民主運動史上民主意識萌芽之濫觴。日軍北白川宮能久親王率領日本近衛師團，從台灣東北角海岸的澳底登陸後一路進軍佔領台北城，此後南下攻打桃竹苗，卻遭丘逢甲統領台灣義勇軍與許多義民英勇抵抗，日軍與吳湯興、姜紹祖、徐驤等「客家三傑」帶領義軍，導致南下推進受阻。其中在桃園地區以「大湳尾之役」、「安平鎮之役」、「龍潭陂之役」、「大嵙崁之役」等四大戰役最為稱著，台灣義軍抵抗日軍戰鬥以此四役最為著名。

▲位於桃園市龍潭區的七十三公忠義廟，供奉著73位抗日客家義軍。（圖／桃園市府提供）

由於台灣客家義民剽悍，在台灣近代史上留下深刻記憶，現今在平鎮、龍潭一帶留下許多戰爭遺址。其中為紀念1895台灣乙未戰爭犧牲先烈，則包括桃園區忠烈祠暨神社文化園區供奉著丘逢甲、劉永福，以供後人追思緬懷。此外，在龍潭區聖亭路上七十三公忠義廟，也是地方感念戰爭中犧牲的73名客家義軍而建立。每年都會舉行春、秋兩大祭典，藉此緬懷先烈精神。

位於桃園市平鎮區的「1895乙未保台紀念公園」，整合義民公園、復興親子公園與石門大圳過嶺支渠腹地，設計以造景傳達1895台灣乙未戰爭之歷史價值。桃園市政府工務局長賴宇亭解釋，經過競圖與各方理念後的設計規劃，以紀念公園方式透過造型簡潔圓形跨橋「乙未之環」，串起原有兩座公園與第八公墓原址，天空步道般橫跨道路限制，代表過去的義民公園與象徵未來的親子公園，並將公墓原址改成圓形紀念水池，以「圓」意象，帶出台灣人團結與追求和平的想法。

▲位於桃園市平鎮區的湯屋公廳是當年抗日後勤指揮部所在。（圖／桃園市府提供）

此外，平鎮地區亦有許多戰爭遺址與客家族群文化景點，1895乙未保台紀念公園向東，鄰近老街溪橋便是自行車道的起點，沿著車道一路向南騎行，經過比如伯公潭的紅磚橋、早年桃竹苗中藥盤商「黃復興藥號」的客家三合院千頃第與當年作為抗日後勤指揮部的湯屋公廳等都是。

此外，為降低戰爭意象的肅穆感又不失其紀念意涵，公園內使用樸實的混凝土材質，拉近地景與大眾之間距離。園區內樹木造景，除樹種原地移植，另外還栽種竹子成林，重塑當年義軍以寡敵眾游擊戰場環境。紀念環牆的牆面開了一道門縫，以象徵歷史留下的痕跡；這道面向東方門縫，每天清晨引入象徵希望的晨曦，以幽靜的水面與光影，以表達對逝者平靜又真摯之悼念。

1895乙未保台紀念公園作為大眾日常散步與休憩場所，重新設計的共融遊戲場中，精心融入保台歷史元素，例如擁有埋藏槍枝模型的沙丘遊樂區、日軍自東北角上岸的翻騰海浪造型攀岩滑梯區、防空洞山丘區等，讓孩童在輕鬆遊戲互動中，認識台灣役軍抗日保台故事。公園下方還規劃展覽空間，讓大家透過歷史資料、先烈紀念文字等，洞悉1895台灣乙未戰爭始末。

這段橫跨中壢、平鎮的路線，無論是步行、騎車，可透過一步一腳印深入探尋過往歷史，讓大眾更認識這片屬於台灣人民的土地家園。