生完孩拒恩愛！老公忍1年「脫褲子硬上」妻氣離婚　網戰翻

▲原PO拒絕啪啪，最後老公反而硬上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「搞得我現在非常想離婚！」一名人妻苦惱透露，生完小孩就忙於工作，對於房事完全不感興趣，往往老公想溫存一番，原PO都會強烈拒絕。轉眼一年多過去，老公也不問了，乾脆直接趁原PO睡覺時強脫褲子行房，讓原PO感到不舒服，甚至動念想離婚，引發網友感嘆若溝通無效，就怕無性婚姻很難維持。

一名女網友在Dcard表示，與老公交往四年，彼此是奉子成婚，不過原PO生完寶寶後就重返職場，工作加班早已成常態，平時晚上約9點到家，哄小孩睡覺就弄到10點多。

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原PO直呼，每天身心靈俱疲，但老公卻性慾滿滿，「會要我跟他打一砲，可是我真的很累，只想安靜滑個手機，所以我都會拒絕他...就這樣維持一年多。」

面對夫妻「性」致不同調，兩人卻沒好好溝通，如今老公選擇硬上，讓原PO崩潰不已，「最近他都會直接趁我睡覺的時候，把我褲子脫掉，我就說我不要，他還說會硬是進來，搞得我現在非常想離婚。」

網友看完文章後，認為溝通才是解決辦法，「除了工作、家庭和小孩，也給自己一點放鬆的時間，跟他說他的不尊重已經傷害到你，雙方都忽略對方的需求，遇到問題想辦法解決，離婚會比較輕鬆嗎」、「那你老公也是很厲害欸，堅持了一年都沒有外遇，我是覺得彼此要好好談一下，雖然妳很累，但還是要顧及一下對方的需求」、「這樣婚姻遲早會出問題，性很重要生活也很重要，感覺你們沒找到平衡點，溝通一下小孩怎麼分配，兩個互相配合一下，不然遲早會離婚或老公外遇」。

▲網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

也有人回應，若夫妻僵持下去只會讓感情惡化，「滿足另一半的性需求是基本吧，上班很累，不能當拒絕一年多的藉口，不能喝茶又不能打砲真的有夠可憐，我看你們好像比較適合離婚，早點讓妳老公解脫吧」、「一年都沒有性生活不太妙，還有愛的話，不如每月休假時間配合他幾次，營造一下氣氛，平日請他自己DIY，買飛機杯給他，性慾太強的話，或是接受他喝茶，不能的話，也只能朝分居、離婚方向了」、「我都請對方五分鐘內結束，有發洩到就好，不要拖太久」。