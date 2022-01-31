檳榔攤瓶裝水才10元！他懷疑「超商賣水暴利」　網揭內幕：很可怕

▲超商的600毫升礦泉水賣17至20元。（圖／突發中心記者攝）



記者黃可昀／綜合報導

同樣都是瓶裝水，為何檳榔攤賣的就比較便宜？一名男子好奇，以600cc的瓶裝水為例，超商一瓶至少要17元，檳榔攤只賣10元，「而且檳榔攤一箱24瓶只要80…一瓶不用4元，超商算暴利嗎？」內行人解答，其實2種水根本不一樣。

原PO在臉書社團「爆系知識家」表示，同樣都是台灣產的600毫升礦泉水，超商硬生生比檳榔攤貴出7元，且檳榔攤一次買一箱更便宜，24瓶只賣80元，算下來一瓶不到4元，超商整整貴了4倍價錢，懷疑超商的瓶裝水根本是暴利。不過原PO發現，這現象指出現在瓶裝水上，「其他的飲料像舒跑，超商跟檳榔攤就沒價差」，好奇瓶裝水到底有什麼祕密，會導致如此大的價差？

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▲水源和包裝材質都有差異。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網友點出，檳榔攤的瓶裝水之所以那麼便宜，關鍵在於水源，「檳榔攤的水品牌，在超商基本看不太見」、「檳榔攤的你可能會喝到自來水過濾的水⋯連水源都很可怕的那種」、「你把水龍頭打開加滿寶特瓶，連2元都不用這樣懂嗎」、「品牌、地下水跟自來水差別」、「從取水到裝瓶的流程會影響成本，剩下自己想⋯只能說買大牌子比較好。」

事實上，先前行政院《食品安全資訊網》曾報導，國內生產的瓶裝水必須標示「水源別」與「水源地點」，水源別有可能出於自來水、地面水或地下水等等。除了水的來源有差以外，針對水質也有要求，「包含農藥、重金屬、細菌、濁度、色度、臭度等是否符合標準」。