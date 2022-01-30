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農曆年假打疫苗　桃園初四及初五開放BNT及高端接種服務

▲桃園初四及初五開放BNT及高端接種服務。（圖／市府提供）

▲桃園初四及初五開放BNT及高端接種服務。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節連假第二天，桃園市長鄭文燦30日於市府防疫專案會議表示，農曆過年後2月4日（初四）、2月5日（初五），「桃園巨蛋體育館」、「桃園市榮民服務處」將提供BNT及高端疫苗免預約接種服務，而第21期公費疫苗接種亦自2月7日起（初七）至2月13日施打，呼籲民眾過年後都能疫苗打好打滿，提升疫苗覆蓋率。

有關全市疫苗接種情況，鄭市長說明，目前桃園第一劑疫苗覆蓋率（含不在籍）共計87.07%，1,978,483人；第二劑疫苗覆蓋率（含不在籍）共計78.78%，1,790,271人；而第三劑加強劑的部分，截止1月29日止，在籍接種者覆蓋率22.32%，共計約50萬人。此外，有關企業聘僱移工20人以上快篩專案，截至1月29日已累計篩檢6萬7,305人，除了某職場1位越南籍移工，其他檢測結果全數皆為陰性，確保企業營運及移工健康安全。

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鄭市長談到，昨（29）日全市14個社區採檢站共計採檢2,804人，其中2,802人為陰性，2位為解隔後採檢陽性，非社區新增個案。目前全市居家隔離者共計1,346位；集中檢疫所680位，其中95位住在防疫旅館，今日及明（31）日仍有部分民眾將陸續解除隔離。由於明日為農曆除夕，市府亦將聯繫慰問需在集中檢疫所過年的民眾。

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