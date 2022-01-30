抖音H奶女神下海拍AV　竟是為拯救男人！百萬人搶看晃奶影片曝

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記者崔子柔／綜合報導

日本網紅うんぱい（Unpai）在抖音上擁有超過370萬名粉絲，多部影片瀏覽超過百萬次，自帶超高流量的她近日宣布投入AV界，不是為了錢，而是她認為女優是個「能拯救男人的好工作」。

Unpai長相甜美，更擁有天然H奶，累積一票死忠粉絲，排在日本抖音榜第4名，甚至超過大前輩三上悠亞，先前一支價格10000元日幣（約台幣2500元）的超級特典組一上架就被掃空，作品至今都在銷售榜冠軍。

▲Unpai出道前就是大尺度網紅。（圖／翻攝自unpai推特）



Unpai 26日在上原亞衣的YouTube頻道受訪表示，自己現在就可以賺到不少錢，不是為了錢投入AV產業，而是她認為女優是個「能拯救男人的好工作」，應該現在就去做，不是等到以後才後悔。

▲Unpai的作品上架後快速賣光。（圖／翻攝自unpai推特）

台灣網美青青被網路名人「小商人」吸金詐騙後，雖然聲量大受影響，不過流量仍相當可觀，AV導演圤智雨則開出400萬元的片酬希望邀請到青青拍片，引起民眾討論。AV達人「一劍浣春秋」昨（29）日則在推特發文表示，日本AV界現在吹起一股網紅旋風，「抖音追蹤比三上悠亞還多的她（Unpai）下海自然是件大事」，而另名粉絲數1萬多人的網紅「ゆうか」也將出道。