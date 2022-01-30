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防超商暴力！鹽埕警建構治安防護圈　全年無休24小時不打烊

▲▼鹽埕警召開「強化超商員工自我安全維護會議」，針對轄區各家超商現有防衛機制與防衛意識予以強化提升。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲鹽埕警召開「強化超商員工自我安全維護會議」，針對轄區各家超商現有防衛機制與防衛意識予以強化提升。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

有鑒於近來台灣各地超商，發生多起社會矚目傷害攻擊事件，如屏東挖眼案、台中超商傷人案以及桃園超商殺人案等，引發民眾對居住環境治安的疑慮，為防制阻絕相關憾事再度發生，特於日前在鹽埕分局召開「強化超商員工自我安全維護會議」，針對轄區各家超商現有防衛機制與防衛意識予以強化提升。

警方表示，本會議針對超商員工從「超商員工自我防衛」、「110即時視訊報案系統運用」以及「防詐、防搶與犯罪預防警示通報」三個面向進行培訓，除了優先強化超商員工的自我防護能力，並進一步提升強化貢獻轄區治安維護的警示通報能量。

▲▼鹽埕警召開「強化超商員工自我安全維護會議」，針對轄區各家超商現有防衛機制與防衛意識予以強化提升。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方會依據超商業者回饋的全日營業生態情報資訊，相應規劃各轄區派出所的巡簽密度與時段，並調整輔警、義警、民防、社區巡守隊等民力治安能量的運用，強化見警率的提升，及派員實地全面檢視各家超商的環境安全措施，包括監視器鏡頭角度的設定、危害脫離路線與避難處所的設置以及基本防護裝置的添購，如鳴爆警鈴、辣椒水等。

鹽埕警分局說，會特別指示各派出所長，應善用超商24小時營業特性，除了優先協助超商業者建立營業安全自我防護能力，更應該充分建立密切的聯繫機制，使超商成為社區治安情資網24小時全年無休的堅強ㄧ員，成為警方掌握轄區治安、建構犯罪防制的機先，警民合作共同建造24小時全年不打烊的「地方治安防護圈」！

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