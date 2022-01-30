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教召14天「全程野宿」　網轟野炊超硬：第一天就辦不下去

▲教召新制展開。（圖／國防部發言人）

▲教召新制展開。（圖／國防部發言人）

記者張鈜閔／綜合報導

「全程野宿、不能叫外送」，14天教召新制開跑！不少在等通知單的鄉民狂抖直呼野炊真的很硬，很可能第一天就辦不下去了。

國防部先前宣布「年年施訓、每次14天」全新教召制度，將安排官兵住帳篷，北中南各擇一教召營實施「全程野宿」，被選到的教召單位，除了延長至14天外，還要全程睡帳篷、野炊，期間不能叫外送、訂飲料，被戲稱「史上最硬教召」，讓不少鄉民瑟瑟發抖。

PTT軍旅板網友討論熱烈，有鄉民點出關鍵2點，一、一般民眾根本不具備這種野炊技能，2、在被召來的情況下，不爽學習的動力不會太好，這樣搞得大家都不爽煮，大家都沒飯吃，最後還不是得讓「單位派現員煮給召員吃」，不然第一天就辦不下去了。

他怒批「教召很愛搞鬼搞怪耶！」，與其一直行軍、搞露營，不如讓大家好好把後備兵需要的技能學好，像是步槍的站姿跪姿、迫砲、機槍等，「不要弄些有的沒的好嗎？」

根據國防部的教召新制，共計25營、1.5萬後備軍人參與驗證，今年第一季是由陸軍203旅等五單位接訓。不同於以往，今年增加16小時槍砲射擊、44小時戰鬥教練訓練。

特別的是，過去其實相關野戰單位就已經安排教召的後備軍人行軍與「野營」，以達到「平戰一體」。不過，在邱國正要求下，北中南各作戰區，將選擇一教召營，實施「全程野宿」，言下之意，除了延長至14天，各部隊要檢整野營所需帳篷、野炊裝備，全程睡帳篷。

本規劃是為達成「平戰一體」，讓教召部隊適應野地宿營，熟悉當地環境、戰場經營，並實施現地戰術課程，包括野炊任務，不得「訂便當」、「叫外送」。

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