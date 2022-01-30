童年吃過最怪的東西！　「超愛狗飼料」怪癖一籮筐網嚇壞

▲小孩愛吃的怪東西很多。（圖／取自免費圖庫pexels)

記者張靖榕／綜合報導

許多人童年對吃這件事或多或少都有獨特癖好，像是番茄醬拌冷飯、刮掉Oreo夾心餅中間的奶油餡直接吃餅乾，一名國外網友表示自己小時候很怪，還會乾吃本該拿來泡牛奶的燕麥片，好奇其他人小時候都是怎樣的一個老饕，留言釣出一堆有趣的怪童年。

原PO在美國知名論壇reddit發文「你童年吃過什麼怪東西」？他說大家都知道小孩有時會超級挑食，對食材有莫名的堅持，像他小時就很愛吃「三明治夾冷凍萵苣」，白麵包加奶油夾冷凍萵苣，再灑點鹽上去就是一頓美味的午餐，「我小學的時候幾乎每一天都帶這款午餐」。此外，他還會直接吃湯塊和乾燕麥，尤其討厭Oreo中間的白色奶油，都會直接刮掉吃餅乾，「我是一個很怪，很怪的孩子。其他人呢？」

沒想到該文釣出一堆同樣討厭Oreo奶油的網友，而且有些人也會直接吃湯塊，「我也會直接用湯匙挖一杓乾燕麥吃掉」、「最奇怪的是，只要是從冷凍庫拿出來的東西我都可以直接吃掉！我爸以前都會說這樣會吃壞肚子，但我從來沒有因為這樣生病，到現在我偶爾還是會拿冰箱的冷凍食品來啃！」

留言紛紛分享各自的童年怪癖，「純小黃瓜三明治好吃」、「我會從冰箱拿出冷冰冰的火腿，直接加美奶滋和番茄醬，然後捲起來吃掉」、「白飯加葡萄乾」、「直接啃一條奶油」、「小時候我妹妹也會直接吃奶油塊，或是從麵粉袋裡面撈麵粉來吃」、「洋芋片沾巧克力」、「香蕉沾番茄醬」、「蘇打粉，直接吃。」

還有更獵奇的網友，「貓飼料，因為我以為吃了就可以變成貓」、「我也是耶，但我是吃狗飼料」、「真心不騙...狗飼料很好吃。」