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上完大號...同事神猜「衛生紙張數」！他一問傻眼：用聽的

▲大便，上大號，馬桶，廁所。（圖／達志示意圖）

▲原PO同事有愛觀察別人如廁習慣的怪癖。（圖／達志示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

在職場上遇到的人百百種，但若同事有另類「怪癖」該怎麼辦？有位網友就在《爆怨2公社》分享，自己有一位同事，竟然神準猜出他每次上大號會使用衛生紙的習慣，一問才知道，同事竟然是「用聽的」，怪異舉止讓他滿頭黑人問號。

原PO一開頭就問道，「如果你同事上班觀察你大便用幾張衛生紙，而且有沒有折了再使用，會有什麼感受？」並開始敘述有位同事今天就對他說，「我發現你上廁所都一次抽3張，而且不會折了多擦幾次，會直接丟」，這突如其來言論讓原PO當場黑人問號，「他說他一次都用一張...」原PO納悶，衛生紙公司出的，也不是花同事的錢，到底為什麼要干涉別人如廁的習慣，更詭異的是「同事說他用聽的觀察到」。

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原PO也在文末更新自己跟媽媽的對話截圖，只見原PO媽媽表示，自己的如廁的習慣也是3張，「因為衛生紙很薄」，雖然原PO對於同事干涉他的衛生紙使用張數感到傻眼又無奈，但若先不論同事愛觀察別人的怪癖，原PO不禁發問「我媽也用3張衛生紙，應該不是我有問題吧？」

貼文一出，網友們也跟原PO一樣，對這怪異的舉止感到滿頭問號，「他是不是等你上完廁所，去看你用過的衛生紙」，「人家大便用幾張衛生紙關你屁事啊」，「你同事是變態嗎」，「這什麼噁爛的怪癖」，「可能妳同事工作量太少……請主管多派些工作給他」。

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