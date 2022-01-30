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英國大叔體驗「台灣軍事訓練」　成為正港A歹灣男子漢

▲▼ YouTuber「酷」與英國大叔Allan一起體驗台灣的軍事訓練。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢）

▲YouTuber「酷」與英國大叔Allan一起體驗台灣的軍事訓練。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）

記者林彥臣／綜合報導

當兵是大多數台灣男性的共同記憶，對於來自歐洲國家的新住民而言，服兵役可能就是從未理解過的生活體驗，定居台灣的法國YouTuber「酷」就邀請了同樣定居台灣的英國大叔Allan，到了台灣的軍事重地金門，體驗台灣的軍事訓練，成為正港的「歹灣男子漢」。

Allan一下飛機，就體會到金門的氛圍與台灣本島有很大的不同，處處都可以見到許多砲台，還有漆上迷彩的建築，隱約可以感受到一種肅殺的氣氛，接著就換上舊式的國軍的制式迷彩服準備開始訓練。

▲▼ YouTuber「酷」與英國大叔Allan一起體驗台灣的軍事訓練。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢）

▲「酷」與Allan一起做匍匐前進，但是屁股翹這麼高的匍匐前進，在戰場應該很容易被敵軍瞄準攻擊。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）

接著迎接「酷」與Allan的是健身 YouTuber「Peeta葛格」，由他來擔任這次教官，帶領兩位菜鳥外國人，體驗台灣的軍事訓練。

Allan說， Peeta葛格就像希臘神話裡的猛男，剛見面的時候笑容滿面，看起來非常好相處，當解釋完訓練內容，正式開始執行後，就突然變臉成為兇惡的魔鬼教官。

▲▼ YouTuber「酷」與英國大叔Allan一起體驗台灣的軍事訓練。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢）

▲扛著傷兵撤退也是軍事訓練中必備的技能。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）

「酷」與Allan的訓練內容是，匍匐前進20公尺、扛重物折返跑30公尺、拖行傷兵10公尺、扛傷兵30公尺。這些訓練全都是模擬戰爭狀態的實用技能。

▲▼ YouTuber「酷」與英國大叔Allan一起體驗台灣的軍事訓練。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢）

▲Allan根本無法引體向上，還必須由Peeta葛格輔助才能完成。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）

完成這些訓練之後，又接著進行純體能訓練，包括伏地挺身、棒式運動、引體向上。做完一連串累人的軍事訓練之後，他們終於可以體驗軍旅生活最爽的工作「拔草」。

經歷這一連串的軍事訓練體驗之後Allan表示，真的是超棒的體驗，加上是跟朋友一起體驗，有人在旁邊一起鼓勵、一直鼓勵你，覺得每個人都應該體驗過這種過程。

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