金馬與福建「沒有通電必要性？」　陸官方：民進黨橫加阻撓不得人心

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸委會日前表示，「金馬電力建設可保10年用電無虞，金馬與福建通電沒有必要性、迫切性。」並且指出，兩岸針對金門、馬祖與福建通電事宜從未溝通，台灣也沒有通電規劃。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26日）指出，民進黨當局橫加阻撓，不得人心。」並且強調，大陸向金、馬供應水電等措施，是為了民眾福祉出發。



朱鳳蓮說，我們秉持「兩岸一家親」理念，從增進台灣民眾福祉和幫助金門解決實際民生困難出發，持續推動福建沿海地區與金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋相關工作。

她進一步指出，通水方面，2018年8月5日，福建向金門供水工程克服重重困難實現正式通水。截至2021年12月31日，福建向金門安全供水1245天，供水量1703萬噸，佔金門民生及工業需水量的73%。在通電方面，兩岸有關企業、行業協會、專家學者多次就通電議題對接、交流，大陸有關方面已完成相關技術方案，福建一側相關通電工程已開工建設。

朱鳳蓮強調，「福建與金馬地區通電有利於增進金馬鄉親福祉和兩地長遠發展，民進黨當局橫加阻撓，不得人心。」

▲外界關注大陸官方是否會正式研擬「廈金跨境自由貿易區」計畫。（圖／CFP）

另外，有台媒追問，福建省政協委員建言推進廈門和金門之間的經濟合作，提議構建「廈金跨境自由貿易區」，實行自由貿易港「零關稅、零壁壘、零補貼」政策，推動廈金區域率先融合。大陸是否有可能以「廈金跨境自由貿易區」為基礎，擴大實施「兩岸自貿區」？

朱鳳蓮說，福建與台灣地緣相近、人緣相親，多年來形成經貿合作不斷擴大、產業合作持續深化、社會交往漸趨頻密、鄉情親情日益增進的良好態勢。台胞在閩享受同等待遇相關政策全面、持續推進，閩台各領域交流合作不斷深化。特別是兩岸之間距離最近的廈門和金門，民間交流往來更為熱絡。

她表示，去年3月，習近平總書記在福建考察時進一步指出，福建要「在探索兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」，「突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。福建省委、省政府高度重視，做了很多工作，其中一項是去年底發佈了《關於支持廈門建設高質量發展引領示範區的意見》，其中著眼「打造兩岸融合發展先行示範區」提出一系列政策目標，正在穩步推進落實中。

最後，朱鳳蓮回應，我們將一如既往支持福建深化閩台各領域融合發展，也將支持福建積極探索推進廈金經貿合作的有效路徑。歡迎更多的金門民眾、企業抓住廈門推進高質量發展的機遇，到廈門創業、就業、投資、發展。