　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

金馬與福建「沒有通電必要性？」　陸官方：民進黨橫加阻撓不得人心

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸委會日前表示，「金馬電力建設可保10年用電無虞，金馬與福建通電沒有必要性、迫切性。」並且指出，兩岸針對金門、馬祖與福建通電事宜從未溝通，台灣也沒有通電規劃。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26日）指出，民進黨當局橫加阻撓，不得人心。」並且強調，大陸向金、馬供應水電等措施，是為了民眾福祉出發。

朱鳳蓮說，我們秉持「兩岸一家親」理念，從增進台灣民眾福祉和幫助金門解決實際民生困難出發，持續推動福建沿海地區與金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋相關工作。

她進一步指出，通水方面，2018年8月5日，福建向金門供水工程克服重重困難實現正式通水。截至2021年12月31日，福建向金門安全供水1245天，供水量1703萬噸，佔金門民生及工業需水量的73%。在通電方面，兩岸有關企業、行業協會、專家學者多次就通電議題對接、交流，大陸有關方面已完成相關技術方案，福建一側相關通電工程已開工建設。

朱鳳蓮強調，「福建與金馬地區通電有利於增進金馬鄉親福祉和兩地長遠發展，民進黨當局橫加阻撓，不得人心。」

▲▼貿易港口。（圖／CFP）

▲外界關注大陸官方是否會正式研擬「廈金跨境自由貿易區」計畫。（圖／CFP）

另外，有台媒追問，福建省政協委員建言推進廈門和金門之間的經濟合作，提議構建「廈金跨境自由貿易區」，實行自由貿易港「零關稅、零壁壘、零補貼」政策，推動廈金區域率先融合。大陸是否有可能以「廈金跨境自由貿易區」為基礎，擴大實施「兩岸自貿區」？

朱鳳蓮說，福建與台灣地緣相近、人緣相親，多年來形成經貿合作不斷擴大、產業合作持續深化、社會交往漸趨頻密、鄉情親情日益增進的良好態勢。台胞在閩享受同等待遇相關政策全面、持續推進，閩台各領域交流合作不斷深化。特別是兩岸之間距離最近的廈門和金門，民間交流往來更為熱絡。

她表示，去年3月，習近平總書記在福建考察時進一步指出，福建要「在探索兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」，「突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。福建省委、省政府高度重視，做了很多工作，其中一項是去年底發佈了《關於支持廈門建設高質量發展引領示範區的意見》，其中著眼「打造兩岸融合發展先行示範區」提出一系列政策目標，正在穩步推進落實中。

最後，朱鳳蓮回應，我們將一如既往支持福建深化閩台各領域融合發展，也將支持福建積極探索推進廈金經貿合作的有效路徑。歡迎更多的金門民眾、企業抓住廈門推進高質量發展的機遇，到廈門創業、就業、投資、發展。

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
快訊／超商外座位遭開槍！　台中男爆頭身亡
6條不明感染源　他喊話陳時中：何時升三級你重寫嘛
台股封關！牛年漲11.8％　股民平均獲利65.3萬
「沒掃實聯制」真的會罰錢！　台南已開罰300件
Omicron後還有新魔王株？　WHO：下個變種病毒「傳染力
幫客戶裝水晶燈　他開電源愣住…一問設計師無言：別跟我說話
快訊／台中驚爆槍擊案！　1男「頭部中彈」
快訊／台南再爆新確診！　肉圓店女員工同住家人染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台通過「國家語言發展法」去中化？　朱鳳蓮切換客、閩語回應

金馬與福建「沒有通電必要性？」　陸官方：民進黨橫加阻撓不得人心

任內力挺阿里！杭州前書記周江勇被雙開　涉「支持資本無序擴張」

陸稱「灣灣」被視為統戰？　國台辦：是對台灣民眾萌萌的暱稱

陸發改委：RCEP對中西部而言「機遇與挑戰並存」

陸對台工作「再公布」頑固分子名單？　國台辦：台獨露頭就打

只賣5天！麥當勞2月限定「香菜冰旋風」超地獄　網搶先品嘗狂讚

美光解散上海DRAM設計團隊　陸業界猜測：防止技術外洩

國小生參觀博物館「打碎569萬文物」家長賠慘了　畫面曝光大逆轉

屁孩丟鞭炮進下水道　炸飛5人孔蓋「自己也噴血倒地」

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

台通過「國家語言發展法」去中化？　朱鳳蓮切換客、閩語回應

金馬與福建「沒有通電必要性？」　陸官方：民進黨橫加阻撓不得人心

任內力挺阿里！杭州前書記周江勇被雙開　涉「支持資本無序擴張」

陸稱「灣灣」被視為統戰？　國台辦：是對台灣民眾萌萌的暱稱

陸發改委：RCEP對中西部而言「機遇與挑戰並存」

陸對台工作「再公布」頑固分子名單？　國台辦：台獨露頭就打

只賣5天！麥當勞2月限定「香菜冰旋風」超地獄　網搶先品嘗狂讚

美光解散上海DRAM設計團隊　陸業界猜測：防止技術外洩

國小生參觀博物館「打碎569萬文物」家長賠慘了　畫面曝光大逆轉

屁孩丟鞭炮進下水道　炸飛5人孔蓋「自己也噴血倒地」

傳不滿厄文想離開籃網　哈登澄清：我從沒親口說過

事業廢棄物倒林班地　兩嫌落網面臨最重5年徒刑罰款1500萬

總預算後開放日本福島食品？　柯建銘：我沒資格也不能問

房市熱！甚麼房子都喊熱賣？　業者自曝：一種產品恐滯銷

為父出氣撂人鋁棒磚頭狂打清潔隊員　莽男逞凶鬥狠下場出爐

桃園女騎電動車銀行換新鈔　重心不穩摔倒！警即時解圍

因疫情2年未團聚家人！　男星激動落淚：不期待過年了

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治　槍手步行逃逸警追緝中

女房仲2年只賣1間　詐團「撈不到錢」竟騙走10張金融卡當人頭

Omicron擴散全年齡層！英國兒童感染率上升　恐再掀成人確診潮

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

大陸熱門新聞

等了29年！　倚天屠龍記「大都之約」日期曝

孩子參觀博物館打碎569萬文物！家長賠慘了

婚紗照掛十幾年　她撕開見另一對夫妻

女模買精生3混血美娃！被噴孩子沒爸現況身家上億

180cm工程師相親3年都失敗　原因曝

陸稱「灣灣」被視為統戰？　國台辦是「萌暱稱」

8歲童字太醜！爸怒打誤把筆插進兒後腦

習近平見國際奧會主席　疫情以來罕見

只賣5天！麥當勞2月限定「香菜冰旋風」

屁孩丟鞭炮進下水道　炸飛自己和媽媽

陸對台工作「再公布」頑固分子名單？

13歲兒期末成績差！父翻書包驚見「超狂手繪」

港葵涌邨逾200人確診「0重症」

4歲童狂咬自己到血肉模糊亡！8月大雙胞胎也自殘

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

納豆腦出血「第3天最新病況」曝光！

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／全聯開出1張千萬發票

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

驚悚影像曝！三寶女駕駛環

正妹主播「胸前扣子快崩」！更多辣照曝光

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

陽光大男孩被逼退伍成繭居族　2年不洗澡愁煞阿嬤

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面