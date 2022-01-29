醫生登門被槍擊！日男挾持人質對峙11小時　被捕喊：想拉人一起死

▲日男拿獵槍挾持、射殺醫生，對峙警11小時被壓制逮捕。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者趙蔡州／綜合報導

日本埼玉縣富士見野市發生一起槍擊殺人事件，一名66歲男子渡邊宏27日晚間疑似因母親過世心情不佳，竟持獵槍射擊3名上門悼念的醫護人員，事後挾持中彈的醫生與警方對峙長達11小時。日本警方28日上午攻堅，救出醫生並立刻送醫搶救，可惜醫生早已失去生命跡象多時，經搶救無效後確認死亡。

綜合日媒報導，事件發生在埼玉縣富士見野市，醫師鈴木純一及另外2位物理治療師、護理師27日晚間前往渡邊宏住家，準備悼念26日剛病逝的渡邊宏母親，不料在門口遭到渡邊宏持獵槍、催淚瓦斯等器具襲擊，其中物理治療師中彈倒臥在大門，護理師被催淚噴霧攻擊後成功逃離，鈴木純一則中彈被渡邊宏挾持。

警方趕到現場後，立刻疏散附近居民，同時把倒臥在大門的物理治療師、成功逃走的護理師一起送醫治療，接著與渡邊宏展開長達11小時的對峙，過程中渡邊宏曾向警方聲稱「人質沒有事情」、「想讓你們救出人質」，導致警方未能明確判斷人質情況。

警方直到28日上午8時許才展開攻堅，壓制並逮捕渡邊宏、救出醫師鈴木純一，不料此時鈴木純一已經沒有生命跡象，緊急送醫搶救後宣告不治。渡邊宏向警方供稱，因為母親病逝，認為人生沒希望了，所以想自殺，但又不想一個人死，所以才會想殺害醫護人員，接著再自殺。

警方指出，鈴木純一是渡邊宏母親的主治醫師，因為渡邊宏母親不幸病亡，才會帶另外2人一起上門悼念死者，沒想到會遭到渡邊宏攻擊，由於渡邊宏母親26日過世，渡邊宏27日就找鈴木3人到家中悼念，並預先準備後獵槍及催淚瓦斯，研判是預謀犯案，詳細犯案動機待進一步調查。

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