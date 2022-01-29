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春節飲酒勿開車！酒駕罰責將再加重　「10年內累犯」直接罰9萬

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▲為遏止酒駕行為，交通部再度修法，嚴懲酒駕車主。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

為遏止酒駕，交通部規劃加重罰款，延長累犯年限1倍至10年，只要10年內酒駕第二次罰鍰直接9萬起跳，此外也將自今（2022）年起，恢復「走動式管考」，將把「縣市首長是否主持道安會議」列入評分標準，並且派員到各縣市督導道安執行情形。

立法院交通委員會於今年1月12日審查通過修正道路交通條例，新法最快今年下半年上路。修法重點包括酒駕初犯肇事致人重傷或死亡者即得沒入車輛、酒駕（含再犯）、拒絕酒測（含再犯）增加吊扣汽車牌照2年。

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累犯年限從現有5年增長至10年，等於10年內酒駕兩次以上都算累犯，第二次酒駕罰鍰增加，機車騎士罰鍰9萬、汽車駕駛罰12萬，第三次按前次裁罰基準再加9萬，並得公布累犯者姓名、照片、違規事實。另外也一併提高酒駕同車乘客之處罰至6000到1.5萬元。

▲道路交通處罰條例第35條修正。（圖／交通部提供）

▲道路交通處罰條例第35條修正細節。（圖／交通部提供）

路政司表示，2019年立院已修法加重酒駕罰責，包括提高拒測罰鍰上限、累犯罰鍰無上限、新增同車乘客處罰、累犯沒入車輛等，雖然整體酒駕件數有下降，但仍有不幸事件發生，為徹底遏止酒駕，因此再度加嚴懲處，接著還會訂定配套措施，新法最快今年下半年上路。

交通部參事吳木富表示，今年開始將恢復「走動式管考」，會派員到各縣市督導道安執行情形，並將「縣市首長是否主持道安會議」列入評分標準，過去幾年都是以書面處理，今年開始改回到現場面對面監督，並請地方說明執法情形。

根據現行道路交通條例規定，針對酒駕初犯，機車駕駛人可處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰；汽車駕駛人可處3萬元以上12萬元以下罰鍰。

若在五年內兩次酒駕者屬於累犯，機車駕駛人可處9萬元罰鍰、駕駛汽車者處新臺幣12萬元；第3次者，按前次裁罰基準再加9萬元，之後以此類推。並吊銷駕駛執照，3年內不得考領駕駛執照。

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