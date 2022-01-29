7旬婦在家「嗯嗯」遭兒友非禮　全身發抖痛哭求救：垃圾鬼！

▲7旬獨居婦人遭兒子的朋友闖入家裡猥褻，直呼「垃圾鬼」害她沒臉見人。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

雲林1名綽號「豬條」的男子，前年強闖朋友母親臥房，對老人家又摟又摸，還想拉對方的手要碰自己命根子，被害人剛上完廁所、褲子都來不及穿好，嚇得喊叫親友來解圍，事後提告氣得直罵「垃圾鬼」、害她沒臉見人，「豬條」捏造不在場證明，企圖瞎掰仍被拆穿，最高法院依加重強制猥褻罪判他4年徒刑定讞。

「豬條」和被害人的兒子認識多年，住家相距不遠，知道70多歲被害人獨居老家作息狀況，前年（2020年）11月4日下午2時許，因另案剛出獄2個月的「豬條」溜進被害人住處，強闖臥房一見到被害人，不由分說就從後緊緊摟住還摸胸，更扯開自己褲子拉鍊掏出命根子，要抓被害人的手來碰。

老人家當時原本坐在房內的尿桶上大號，聽見外頭聲響，急忙起身擦屁股，但來不及穿好褲子就遭偷襲，被對方噁心舉動嚇得又羞又怒，又聽對方說「給我1次好嗎」，老人家情急狠咬對方右手，接著高聲喊叫住在隔壁2間屋的乾孫子來救命。

「豬條」疼得直呼「怎麼咬這麼大力」、奪門而逃，2天後被拘提到案，堅稱當天去別的地方找朋友，而且被害人討厭他，他不可能自己去被害人家，何況他事發前遭人砍傷肩膀，需要在家靜養，他的雙手也沒有被咬傷痕跡，應該是老人家認錯人。

被害人提告堅稱就是「豬條」非禮她，說對方之前就常到她家、叫她「阿姨」，但總是瘋言瘋語，被害人更大罵對方是「垃圾鬼」，明知她這麼老了還這樣侮辱她、很可惡，她出庭哭著說此事不但害她沒臉見人，想到事發經過，就吃不下、睡不著。

法官指被害人驗傷發現雙手紅腫、胸部壓痛，跟她描述「豬條」犯案情節相符，況且被害人平日生活單純，沒有誣賴「豬條」反而讓自己名節遭議的動機，老人家跑去乾孫家求救時，眾人都看見她全身發抖、講話不清還哭個不停，頻說「豬條」要強姦她。

法官認定老人家的驚恐反應符合一般性侵被害人強烈情緒表現，加上被害人乾孫證稱當時先看到「豬條」從巷子衝出去，因為「豬條」有吸食強力膠習慣、常會惹事，左鄰右舍平時就對這個「危險人物」很注意。

警方奉命到場勘驗蒐證，確認乾孫家裡往窗外看，能看清楚經過人車模樣，此外，「豬條」所稱的不在場證明，也被朋友證稱沒這回事。至於「豬條」雙手沒被咬的「傷痕」，法官認為可能是被害人年邁力弱，短暫一咬只留下「咬痕」，經過2天已淡掉所致。

不過法官認為欠缺證據證明「豬條」有強制性交意圖，老人家也改口說記不清對方是怎麼講的，因此將檢方起訴的強制性交未遂罪嫌，改依加重強制猥褻罪論處，並以「豬條」無悔意沒和解，老人家不甘被糟蹋、要求重判等情狀，一、二審均判「豬條」4年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。