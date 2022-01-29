裝完牛後扮成虎！商場「12生肖公仔」竟是同一隻　真身曝光網笑翻

▲新加坡一家商場重複將同一個公仔扮成牛和老虎，結果被網友嘲笑「根本是四不像」。（圖／翻攝自IG／hey.makmak）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡的商場每逢新年就會擺出可愛的吉祥物，為商場增添一絲年味，不過最近有網友發現，當地一家商場多年來居然一直在用同一隻公仔裝成老鼠、牛和老虎，導致公仔身上同時具有各種動物的象徵，反而看起來像是個四不像，不過商場澄清，這隻公仔其實只是一隻裝成不同生肖的水獺，笑翻了一眾網友。

綜合當地媒體報導，新加坡網友最近發現，唐城坊購物商場（Chinatown Point）多年來居然一直在重複使用同一隻公仔來扮成老鼠、牛和老虎，充當各個農曆新年的吉祥物裝飾，但由於公仔在扮成牛時，臉上還帶著老鼠的鬍鬚，在扮成老虎時又長得和老鼠太像，因此批評公仔如今看起來就是個四不像。

還有眼尖的網友發現，這隻在今年新年扮成老虎的公仔，儘管臉上被塗成了橘黃色，但手臂卻還保留著去年牛公仔的紫色，於是在網上調侃，「老虎的手是拿金元寶拿到發紫了嗎」，也坐實了商場回收公仔再利用的傳言。

隨著網路抨擊的聲浪愈發高漲，唐城坊購物商場只好承認，他們多年來確實一直在重複使用同一隻公仔，不過這其實是當地畫家設計的一隻水獺，也是該商場的吉祥物，因此不管是過年還是聖誕，商場都會讓這隻水獺以不同的扮相登場，同時也是配合環保的概念。