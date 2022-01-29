評黃秋生「台灣無美食論」　燒臘店老闆：港澳台料理法大不同

記者游宗樺／台北報導

香港影帝黃秋生日前接受媒體採訪，透露自己對於台灣美食的印象「你們口中的美食都是麵粉」，此話語一出引起輿論一陣討論，有在澳門經營多年燒臘餐廳的老闆直言，台灣的食材處理與港澳確實不同，以燒鴨而言，光養鴨的方法就與港澳不同，在讓分店與澳門總店取得口味一致性時遇到挑戰。

▲陳樹光見證台灣西門町商圈的繁榮與沒落，並嘗試將家鄉味完整移植到台灣。（圖／記者游宗樺攝）

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▲陳樹光直言，港澳台美食的做法均有不同，因此店裡的咖喱魚蛋、燒鴨等招牌菜色，都是一再試驗過後才上桌賣的。（圖／記者游宗樺攝）

對於台灣食物的評價，黃秋生曾直言，「我覺得台灣真的沒有什麼美食，你們覺得是美食的都是麵粉」，更認為，台灣的美食有待提高，十分不解台灣普遍追求CP值的現象，「如果你覺得吃飽是原則的話，你就不要跟我提美食」，此番言論一出，掀起輿論一陣討論。

對此，「澳門陳光記燒味餐廳」老闆陳樹光表示，台灣養鴨的方式與香港、澳門不一樣，台灣的鴨普遍養得比較久，所以有少許鴨毛已經長粗、長硬，已經難以去除，只能透過調整火候和配料，讓口味與總店保持一致。

陳樹光解釋，店裡的招牌「黑椒燒鴨、燒鵝」是獨門方法燒製，搭配獨家的黑椒醬，肉質香而不膩。將黑胡椒結合燒味的做法，是多年前在牛排店，看到澆淋牛排的黑胡椒醬，與牛肉搭配渾然天成，因此靈機一動，將黑胡椒結合數種香料，包含自己親手種植的獨家香料，製作成知名的「黑椒燒味」。

▲黑椒燒鴨、燒鵝靈感來自牛排店裡的黑胡椒醬。（圖／記者游宗樺攝）

陳樹光說明，陳光記餐廳可追溯至100多年前，由自己祖父在大陸廣東街頭上沿途擺賣，之後遇到日軍侵華，才輾轉到澳門繼續經營，之後由陳樹光的父親在澳門落地生根。陳樹光從8歲起，跟隨父親製作燒鴨、燒鵝，直到數年前才開了「陳光記燒味飯店」，並逐漸在澳門打響知名度。對品質有所堅持的陳樹光研製出不同配方的燒味，並且在大陸、越南等地開多家分店，還在西門町開了全台第一家分店。

但好景不常，台灣近年遭遇新冠肺炎的侵襲，陳樹光直言，西門町商圈已經沒落了，在自己年輕時，還常到西門町跳舞、喝咖啡，往昔對比，現在房租高漲之下，又遇到疫情攪局，迫於現實考量，只好移動店面到八德路上，重新出發。