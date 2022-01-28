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新春拚手氣！網購玩「刮刮樂、樂透彩」獎金最高100萬　財神駐站送發財金

東森購物「小額奪寶」遊戲春節特別加碼（圖／東森購物提供）

▲東森購物網春節加碼100萬大獎，玩遊戲天天送iphone13，還有多個東森幣遊戲，讓會員嗨玩。

記者洪菱鞠／台北報導

不少人會在新春試手氣，買張刮刮卡或百貨福袋，希望把大獎幸運帶回家，網購平台也有春節應景遊戲，東森購物網天天開獎送iphone13、萬元提貨券等，更比照台彩推刮刮樂，最高獎金為100萬枚東森幣，momo購物網則有樂透彩可免費下注搶80萬獎金，蝦皮購物找來財神駐站送千萬發財金，讓大家宅家滑手機不無聊，拚一把幫自己的年終或壓歲錢加碼。

迎新年，東森購物不僅在1/29～2/6送虎年發財金，天天領紅包最高抽888枚東森幣，今年推「小額奪寶」遊戲春節特別加碼100萬大獎，只要1/1～2/5有消費任1筆，到東森購物APP或撥打客服專線，依獎項不同，每注30～200枚東森幣就能抽獎，除夕到初六天天開獎，天天送出iPhone 13、萬元提貨券、Switch遊戲主機等好禮。

另外，會員還可到線上遊戲市集玩「幸運刮刮樂」、「東森上菜」、「瘋狂十八啦」等東森幣遊戲，其中，「幸運刮刮樂」提供100枚、300枚、500枚、1000枚東森幣4種面額，獎項及玩法參照台彩刮刮樂，獎金最高為100萬枚東森幣；而幸運刮刮樂一推出後，已吸引近萬名網友搶玩，已有14位幸運兒刮中百萬大獎，獨得100萬枚東森幣，平均中獎率6成，目前已送出逾6000萬枚東森幣，活動到2月底止。

東森購物網新春遊戲（圖／翻攝自東森購物網）

▲▼新春玩東森幣遊戲，其中「幸運刮刮樂」刮開後可獲得東森幣獎項，最高獎金100萬東森幣。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物「小額奪寶」遊戲春節特別加碼（圖／東森購物提供）

momo購物網也應景推出「迎春樂透彩」，1/29起至2/5每位會員每日享有一次免費下注資格，分享好友最多再送一注，只需於活動頁選擇6組幸運號碼即可完成下注，將有機會抱回80萬獎金，開獎號碼對應台彩6/49大樂透指定開獎期別，但不包含春節促銷獎項之獎號。另鎖定1/28～2/6每日8個時段搶紅包，最高可拿到888 momo幣。

蝦皮購物則有期間限定、保證人人有獎的「轉萬元紅包」遊戲，天天撒10,000購物金，2/2加碼抽iPhone 13之外，再加碼狂灑蝦紅包，除夕到初二（1/31～2/2）天天0點、15點、21點，可使用蝦幣兌換2/2、2/18限量折價券，包括1蝦幣兌換全站88元折價券、3蝦幣兌換全站168元折價券、10蝦幣即可兌換商城5折券，最高折抵500元，2/2全天15個驚喜時段再送購物金，全站滿199元折20元、免運店家滿199元折30元。

蝦皮購物農曆新年準備12款熱門遊戲（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物在春節期間準備12款遊戲、超過500萬遊戲獎勵，以及2/2初二加碼15個驚喜時段，宅家拿好康。（圖／蝦皮購物提供）

初一到初三把手機拿出來，在Yahoo奇摩App中「粉絲通」服務的「Yahoo奇摩購物」帳號將天天送出168個驚喜紅包。樂天也有紅包可以領，即日起至2/18註冊成為日本樂天官方海外轉運服務會員，可領取2,500元日幣（約台幣600元）優惠券，於日本任一網站購物，透過Rakuten Global Express配送，結帳時立即折抵2,500元日幣運費，使用期限至2/28止。

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