北市升2.5級打兩劑才能內用　兒童怎麼辦？柯文哲：12歲以下綠燈

記者蔡文鈴／台北報導

北市今（28）日於防疫記者會上宣布餐飲內用防疫指引，市長柯文哲主張疫苗護照盡早上線，若要內用的話至少要打過2劑疫苗以上，否則就外帶或開包廂吃，而12歲以下孩童有家人陪同用餐可內用，視為綠燈處理。

柯文哲說明，2.5級防疫規範是「有條件禁止內用」，有完整打疫苗的話被感染也不比較不會傳染人，呼籲餐廳人員要確認員工打滿兩劑或第三劑，這樣是綠燈；顧客的部分，分為打滿兩劑、第三劑是綠燈，比較安全去餐廳吃飯可以，但如果都沒有施打疫苗的話，一定要去吃飯就去包廂，「拜託不要來害人，不要製造大家麻煩。」

若家人帶孩童外出用餐是否也要分開用餐？柯文哲表示，有家人陪伴的話，12歲以下的孩童視為綠燈處理，但還是要呼籲大家，打疫苗才去餐廳吃飯，沒打不要去，12歲以下的小朋友因為還不能打疫苗，但感染風險低，有家人陪同的話就視為綠燈處理。

柯文哲強調，疫情會依實際狀況調整，目前北市沒有失控感染，但代價太大要用很大力氣控制住，如果再這樣，「我還是主張疫苗護照早點上線，可以解決很多麻煩」，若要禁內用這對經濟傷害很大，不打疫苗就算了就外帶，如果有人說違反人權什麼，「我覺得是這樣防疫是公共利益」。

▲北市2.5級餐廳防疫指引，必須打滿兩劑才可內用，12歲以下兒童有家人陪同不限。（圖／記者李毓康攝）



▼台北市餐飲防疫指引。（圖／台北市政府提供）