除夕前出現「雞蛋之亂」　李貴敏：蛋都搞不定還有臉推核食？

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除夕前出現「雞蛋之亂」　李貴敏：蛋都搞不定還有臉搞突襲推核食？

▲▼李貴敏批民進黨無法解決「蛋荒」。（圖／翻攝李貴敏臉書）

▲李貴敏批民進黨政府無法解決「蛋荒」。（圖／翻攝李貴敏臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

年關將近，國內卻出現「蛋荒」，雞蛋價格飛漲，引起民眾不滿。國民黨立委李貴敏28日批評，民進黨政府遲遲無法解決雞蛋不足的問題、無法解決民眾年菜的需求，重心卻擺在推動福島食品進口，「只在乎換取政黨私利與政治籌碼，蘇內閣在乎百姓生活嗎？」。

李貴敏認為執政黨不應忽視雞蛋問題、反而將重心著重在開放福島食品上，她臉書質疑，實在很難想像，就快就要過年了，台灣居然上演「雞蛋之亂」。蛋價已飆漲一段時間、民眾叫苦連天，「我們一再提醒，但是行政單位就是不予理會」。現在「蛋荒」蔓延，超市賣場、傳統蛋行貨架空空如也，雞蛋嚴重缺貨，朋友間問候變成了「哪裡買得到雞蛋」？業者哀號有錢買不到蛋，連滷蛋都停賣了。真是官字兩張口，究竟什麼樣的無能政府，沒有本事到連雞蛋都搞不定？還有臉搞突襲、硬推核食開放？

李貴敏回顧她買不到雞蛋的經驗，「雞蛋缺到什麼程度？就在昨天，我去農會超市買不到雞蛋」，一顆蛋都沒有，旁邊家庭主婦說，已經兩天沒見到貨架上有雞蛋了，聽說附近傳統雜貨店還要「限量購買」。店員好心的說，看看下周會不會到貨，「但下禮拜不就過年了嗎？家庭準備年菜怎麼辦？」如果非買不可，只能買到一顆將近8元的有機蛋；要是到有機食品專賣店，一打的蛋還要120元。

李貴敏質疑，農委會主委陳吉仲不是說超市一定買得到、大型連鎖通路供應充足？怎麼跟荒唐的一碗20元蚵仔麵線一樣，民眾就是買不到？政府官員說話能信嗎？現在看到民眾反彈了，又說緊急啟動「南蛋北送」，再扯過年後每週將進口60萬顆蛋？

李貴敏強調，問題在於，年關前需求增加是常識、年節前夕民生物資供應穩定更是政府責任。她質疑「政府除知道浮編預算大內宣還做了什麼？」為何不早調配？放任缺蛋和漲價亂象爆發？是不是因為政府強行下達凍漲令，導致蛋農因避免倒貼老本而被迫減產，搞的全民遭殃？不食人間煙火的高官們是真不知道家家戶戶忙著辦年貨，擔心年夜飯沒蛋會開天窗，還是完全不在乎民眾怎麼過年？

李貴敏批評，說穿了，民進黨政府滿腦子只有政治算計，加上又有大量的政令宣導費與網軍側翼護身、帶風向，連黑的都能說成白的。從硬推萊牛到核食，不管科學、不管食安，不管人民願不願意、吃不吃得下去，能混就混，只在乎換取政黨私利與政治籌碼，蘇內閣在乎百姓生活嗎？在乎民意嗎？「是不是不管做得多爛，祗要有國會多數護航，就可以安全過關？」。

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