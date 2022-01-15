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福島食品進口「無法迴避」　柯建銘：溝通沒有時間表

▲▼立法院全院談話會處理召開臨時會提案 民進黨總召柯建銘發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

要聞中心／台北報導

日本福島核災地區食品進口議題引發關注，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨（14日）中午邀集黨團立委及行政院官員會商，討論福島食品進口解禁議題；柯建銘會後表示，福島食品問題一定要面對，「無法迴避」，後續會跟在野黨、民團溝通，沒有時間表行政部門也會以科學標準嚴格把關。

據了解，柯建銘日前透過黨團群組，邀集黨團立委出席該會議，昨天中午包括行政院發言人羅秉成、副秘書長何佩珊、農委會主委陳吉仲、民進黨立委劉世芳等人均低調現身。

對此，柯建銘會後受訪說，自2017年開始就有福島食品議題，這次與行政部門開會討論，主要是因為1月11日台日經貿會議開幕時，代表日方出席的日本台灣交流協會會長大橋光夫主動談及，期盼台灣也能依據科學數據、國際標準應對，妥善處理日本食品進口議題。

柯建銘表示，台灣已申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），不過，目前全面禁止福島周邊食品進口的主要國家僅剩台灣及中國，因此，民進黨團認為該議題「無法迴避」。

至於目前是否有開放福島食品進口的時間表，柯建銘說，沒有時間表，尊重經貿團隊的談判，且這個議題需要黨團內部意見一致，與行政部門共同來面對，也會與在野黨及社會各界好好溝通。

柯建銘補充，之後就看在野黨怎麼看待此議題，必須步步為營，而這件事也沒有表決的問題，公告一段時間就會生效，相信行政部門將會以科學標準，對福島食品做最嚴格的把關。

此外，代表台方出席台日經貿會議的台灣日本關係協會會長邱義仁日前受訪也表示，目前開放日本福島5縣市食品議題「沒有時間表」，就算開始談，「談下去要到什麼時候才會有結果，真的是不清楚。」

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