486先生道歉「下次請吃飯」挨轟！三度為抄襲滅火：我真的是白癡

▲「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

網搜小組／閔文昱報導

團購電商老闆「486先生」陳延昶日前發布一部影片，被創作團體「HoldChill猴糗」發現疑似抄襲，事後雖急上火線道歉，不過文中的「真的尷尬阿我」、「假若有經過我公司一定請吃個飯道歉」等，被不少網友痛批沒誠意，讓他趕緊將文章刪除並PO了一篇制式的聲明文，晚間又第3度道歉，表示是自己態度不對，會好好自我反省與檢討。

486先生27日早上8時左右發文道歉，「阿靠邀阿，看到同仁跟我說，有朋友反映我們同事拍一支影片，是跟HoldChill猴糗致敬的，我真的差點腦溢血，我在這要公開向HoldChill猴糗致歉，真的尷尬阿我，假若有經過西華酒店我公司這邊，我一定要請吃個飯當面道歉。」文章一出，許多網友認為文中的用詞不恰當，引發一陣批評。

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▲「HoldChill猴糗」發布影片，表示遭486先生抄襲。（圖／翻攝HoldChill猴糗 YT）

486先生事後將該則貼文刪除，並貼出一篇制式的聲明，「本公司於今（2022）年1月22日上架一支春節伴手禮影片，經網友臉書標註告知該影片與 HoldChill猴糗【討債集團】影片多有雷同之處，昨（1/27）晚間啟動內部調查並立即下架影片，未來將以更嚴格的標準檢視公司各類影音產出品。感謝優秀創作者 HoldChill猴糗 以及網友們的指正及監督。」

然而，第2篇道歉文仍無法平息網友怒火，不少人紛紛狂酸，「上一篇道歉文根本一堆先知，真的重打一篇了XDD」、「測試留言被刪除」、「抄襲仔~～試是否會被刪留言」。為此，486先生晚間又再發布第三篇道歉文，坦言第一篇道歉文確實沒有非常用心的道歉，以至於讓大家看了火大，「X我真的是白癡無誤」，同時也表示自己會好好自我反省與檢討。

陳延昶臉書第3度道歉文如下：

我常說有錯改之無則嘉勉，也常說請大家給我批評跟指教。

今天感謝大家給我上了一課。

早晨跟 HoldChill猴糗 道歉文確實沒有非常用心的道歉，以至於大家看了火大，淦我真的是白癡無誤。

在這我也要跟我們公司公關卡妹致歉，這事情不是她做的不好，是我態度不對。

創意被別人抄襲，HoldChill猴糗的生氣是人之常情換做誰都會生氣，我再一次公開的跟兩位鞠躬致歉，希望你們能接受我的歉意。

對於幹下這蠢事的同仁，自有公司章程來處理，他也知道自己的錯誤，所以我沒想要讓他出來曝光，我是老闆，所有的問題指責大家就公幹我就好。

我不能用很忙來推脫早上的道歉文寫的真爛，這社會誰不忙，所以請大家批評我，我都虛心接受，同時會好好自我反省與檢討。

我在這跟 HoldChill猴糗 再一次深深致歉，讓你們這麼火大我真覺得羞愧。

另外也公開跟所有網友致歉，同時我公開認真的說，不光這一次，偶後若還有發現我公司 我個人有任何不足之處，請務必要給我指正，拜託各位。

486 陳延昶

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