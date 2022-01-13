「王力宏肯定換公關團隊！」開戰李靜蕾策略曝　486先生：你還真敢

▲王力宏發動網軍戰李靚蕾。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾、王力宏）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏經紀公司傳達律師的會面建議聲明，表示律師建議他在沒有律師認可的成人陪同下，不應該與李靚蕾單獨相處，「她已經將他們的離婚變成一場充滿虛構且惡意的抹黑行動。」李靚雷則在IG上公開王力宏長期買網軍的收據，價碼細節全曝光，團購達人486先生直呼「王力宏肯定換公關團隊！」

團購電商老闆「486先生」陳延昶在臉書發文，王力宏之前那組公關真的慘不忍睹，「現在這組公關戰力火力很強」，懂得以下駟攻上駟，用周圍的人例如助理開罵良心被狗吃、請律師也開幹，以及使用網軍來圍攻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

486先生驚呼「這是一個大部隊、大組織、大金主公幹李靚蕾一個人的故事」，不過，李靚蕾也不是省油的燈，回擊戰力十足，「王力宏你居然還動員網軍來公幹李靚蕾，我想問，力宏你還真敢？你說力宏敢不敢？」

他也向王力宏喊話，「我想說的是，就算你不愛李靚蕾了，好歹她也是你孩子的媽媽，好好的跟她談，就算你吃點虧，你是會怎樣？我實在不懂。」

貼文一出，引起網友討論，「之前包裝太好，其實本質就是這樣，感覺就是很以我獨尊，我覺得他到現在還是完全不認為自己哪裡有錯」、「有的人表面上聲勢驚人，其實很欠卵蛋的」、「整個形象更崩壞」、「王力宏對婚姻對孩子的媽的傷害，讓人看出了他的修養、品格有多麼的低劣」、「渣等又升級了」。