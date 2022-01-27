第21期疫苗預約截止！68萬人搶莫德納最夯　第二多人約是這廠牌

記者嚴云岑／台北報導

1922平台第21期預約將於今（27）日下午4時截止，指揮中心公布預約數據，總共有119萬1621人完成預約，佔總量能的78.2%，其中以莫德納預約率最佳，總共有68萬0992人預約，預約率97.6％，預約率第二好的為高端疫苗，也有65.5%。BNT與AZ則分別有62.4%與30.3%預約率。

第21期疫苗將提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑，26日上午10點起開放65歲以上長者預約，中午12點開放50~64歲民眾預約，下午2點開放18~50歲青壯年族群預約，預約將於27日下午4時截止，接種時間則是春節後的2/7～2/13。

指揮中心至下午1時，莫德納預約率最佳達96.6%，只剩下2.4萬劑可供預約。指揮中心發言人莊人祥表示，目前新北市、桃園市還有6000劑，南投還有8000劑、屏東也有1300劑。至下午4點關門前，又新增了8000人上網搶疫苗，疫苗只剩下1萬6695劑。

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指揮官陳時中表示，近期疫苗接種率高，每天都有超過30萬人接種，第一劑涵蓋率達到81.48%、第二劑74.22%、基礎加強劑0.67%，追加劑接種率也超過20.37%，呼籲符合資格的民眾儘速預約。

1/26 10:00-1/27 16:00 第21期追加劑預約狀況 (1/27 16:00已截止)

已完成預約人數：1,191,621 人

各廠牌預約人數

AZ預約人數：8,112 人

BNT預約人數：420,431人

Moderna預約人數： 680,992 人

高端預約人數： 82,086 人