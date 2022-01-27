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社會 社會焦點 保障人權

毆打、猛搖！虐死1歲多男童　外公同居人判刑10年定讞

▲▼美國一位母親死亡5日，身上還坐著2個月大男嬰 。（示意圖／達志影像）

▲基隆蔡姓女子虐死1歲多男嬰，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

基隆40多歲的蔡姓女子，2016年底受託照顧同居人年僅1歲4個月大的外孫。當晚外公出門上班，蔡女因不滿男童哭鬧，動手毆打男童頭部，還大力搖晃、猛搖男童的頭，男童頭部瘀血，四肢抽搐，送醫後不治身亡。一二審均將蔡女判刑10年，案經上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

判決指出，遭虐死的男童在台南出生，因母親生了第二胎要坐月子，所以2016年10月間被送到基隆的外公陳姓男子家中，與陳男、蔡女一同居住，蔡女因有憂鬱症病史，拒絕照顧，但陳男以平日也幫忙照顧蔡女未成年子女為由，堅持要蔡女照顧，蔡女勉強答應。沒想到住不到2個月，就發生慘案。

案發於當年12月間某日傍晚，從事油漆工的陳男下午出門上班，留下蔡女與男童在家。晚間6點多，蔡女煮晚餐時，男童開始哭鬧不停，蔡女突然暴怒，徒手毆打男童頭部，而後再猛搖男童的頭頸，男童頭部瘀血、四肢抽搐。蔡女拿出自己平常吃的肌肉鬆弛劑，餵食男童，但男童狀況沒有改善，蔡女一直到深夜12點多才將男童送醫。

男童送醫後，醫師發現頭部與右手、右腳大拇指等多處瘀傷，判斷為兒虐案件，經急救後仍因重度腦疝不治。由於男童到院時腦膜已出血，且有腦疝、視綱膜雙側出血，且視網膜出血範圍大，醫師推斷男童生前受到用力搖晃或外力所致。檢方調查後，依照「成年人傷害兒童致死罪」，對蔡女提起公訴。

一二審法院均認定蔡女有罪，判刑10年。其中二審高院認為，蔡女所為嚴重欠缺尊重他人生命、身體之觀念，造成無法彌補之傷害，所生危害甚重，惡性匪淺；且於偵審中飾詞卸責，未見悔悟之心，迄今未與男童家屬達成和解或取得原諒，故維持10年重刑。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

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