2021年貨運營收破千億　華航今拍板！再買4架777F貨機

▲中華航空今天召開董事臨時會，拍板再採購四架777F貨機。（圖／華航提供）



記者許維寧／台北報導

中華航空2021年靠貨運締造歷史紀錄，旗下18架747F及3架777F貨機搭配客機腹艙載貨，曾寫下單月貨運營收新高，全年貨運營收更一舉突破千億。華航今天（1/27）召開董事臨時會，通過新購入4架波音777F貨機，將於2023年開始交付，未來預計777F貨機規模將達10架，為貨運機隊再添量能。

華航自2020年陸續引進6架777F貨機，目前已有3台執飛中，還有3台將陸續交付。中華航空今召開董事會臨時會，通過新購4架波音777F 貨機，預計自2023年開始交付。華航表示，加上新訂購的4架，未來777F貨機規模將達10架，將搭配旗下全球最大的747F貨機機隊，持續增強貨運量能。

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華航為全球排名第五大航空貨運業者，配合航網發展及市場持續擘劃機隊引進計畫。華航表示，今年預計會再交付2架777F貨機，明年預計再交付1架，本次新購的4架貨機將於明年開始陸續到位，預計2024年交付完畢。

華航指出，777F貨機為雙發動機全貨機，具備節油高效能優勢，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率。全機配置貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台及發動機的貨盤抑制系統，提供精密儀器及溫控等高價貨物最佳運送服務。

華航貨運機隊共計21架，承運新冠肺炎疫苗、半導體晶片、晶圓機台、汽車零組件、精品包等，去年貨運整體營收亮眼，12月貨運收入154億改寫單月新高、貨運收入連續5個月破百億，以及全年貨運收入突破千億，創下62年來最佳，可說是大豐收的一年。