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社會 社會焦點 保障人權

蜂窩僅距5米婦種菜遭螫死　兒嫌拆太慢釀禍告縣政府索國賠

▲登山隊伍疑遭虎頭蜂攻擊（圖／記記者王兆麟攝示意圖）

▲宜蘭婦人在菜園遭虎頭蜂螫死，縣府挨告沒及時摘除蜂巢釀禍，但法官認定縣府沒怠忽職守。（示意圖／記者王兆麟攝）

記者黃哲民／台北報導

宜蘭1位李姓男子的8旬母親3年前在自家菜園工作，慘遭虎頭蜂群圍攻螫死，李婦兒子怒批「官僚殺人」，控告宜蘭縣政府事先已接獲通報現場有虎頭蜂巢，卻沒及時派人摘除而釀成不幸，要求國賠190萬餘元，一審敗訴後，李男上訴高院二審減為求償188萬餘元，法官仍認定宜蘭縣府未怠於執行職務，再判李男敗訴，可上訴。

高院判決理由指出，宜蘭縣府在事發前11天已通知簽約廠商前往捕蜂，廠商確認是黑腹虎頭蜂所為，但直徑約30公分的蜂巢，位於現場1座12公尺高的高壓電桿上，須請台電斷電才能摘除，台電在事發前7天派員到場會勘，確認蜂巢築在變壓器上的熔絲鏈開關橫擔上，可是停電範圍內有5戶重點用戶，須先通知用戶，無法立刻斷電。

判決理由指出，宜蘭縣府協調台電將通知用戶停電作業期程，從6個工作天縮短為4個工作天，排定於2019年7月9日夜間停電摘蜂巢，不料李母當天就遭蜂群螫死，法官認定宜蘭縣府沒怠於執行職務，本案因須第3方協助配合，也不適用宜蘭縣府「為民服務案件應於3日內完成處理」的內規。

至於李男引用《行政程序法》，指控宜蘭縣府沒預先封鎖蜂巢附近區域禁止人車出入，也沒架設警告標誌，有過失責任，法官指法律沒明訂如何封鎖、警告的距離與範圍，宜蘭縣府判斷蜂巢沒對人民生命、身體有立即危害，且已促請台電縮短停電流程，行政裁量沒有過失。

本案發生於2019年7月9日，李母在宜蘭縣宜蘭市慈航路500巷附近的菜園工作，突遭虎頭蜂群攻擊、不幸被螫死，事後發現是距離菜園約5公尺的1根高壓電桿上，藏著1個虎頭蜂巢，可能是李母誤入蜂群警戒範圍而遇襲。

李男得知同年6月29日，宜蘭縣府農業處就接獲通報到場勘查蜂巢位置，卻沒立刻摘除，也沒封鎖現場或設置警戒標誌，更違反受理民眾通報後3天內處理完畢的規定，仍給台電公司5天時間斷電，害他母親無辜送命，因此提告要求國賠，但高院二審今仍判他敗訴。

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