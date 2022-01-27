雜誌編輯跑趴「每天最後一站是江子翠」　侯友宜曝最新篩檢狀況

記者楊蕓／新北報導

時尚雜誌編輯（案18518）足跡橫跨雙北，不僅曾參加LV、PRADA活動、逛多家百貨公司，還經常搭乘捷運板南線，並都在江子翠站下車。由於江子翠人潮眾多，是否會針對其周邊加強防疫？新北市長侯友宜27日受訪時說，鼓勵市民只要覺得身體有任何疑慮，都可以到各篩檢站做免費PCR。

▲新北市公布案18518足跡。（圖／新北市府提供）

侯友宜表示，新北市有31處篩檢站，江翠也設有大型篩檢站，因此鼓勵市民，只要覺得身體有任何疑慮，都可以來做免費PCR。他表示，新北篩檢量已達到46萬，每天都有1,500名來篩檢，篩檢出來都是零確診，至於江翠也列為重點，歡迎民眾除了自行篩檢外，也可以到篩檢站來篩檢。

根據新北衛生局25日率先公布的足跡，該名時尚編輯1月14日曾到家樂福板橋文化店；1月15日和16日的早上與中午曾到全家便利商店板橋立都店；1月12日、13日、16日曾搭乘捷運板南線從西門站到江子翠站。1月17日晚間曾到江子翠的全聯、康是美；1月20日傍晚搭乘台北捷運從台北101站到台北車站，轉乘板南線至江子翠站，當天晚上曾去涮涮鍋店晚餐。

另根據台北市衛生局26日提供疫調資訊，時尚編輯自1月11日到1月23日跑遍信義區、中山區百貨，包括台北101、微風南山、新光三越南西館、誠品南西店、新光三越A9、A11、ATT 4-FUN，幾乎以捷運為主要交通工具，主要以紅線、藍線為主。另外，該案也去過許多餐廳、小吃店。