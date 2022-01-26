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KTV包廂砍人！ 1男活活被斷手臂噴血　殘忍畫面曝光

▲屏東市kｔｖ店酒客起衝突，釀一死一重傷 。（圖／民眾提供）

▲屏東市KTV酒客起衝突，釀一死一重傷 。（圖／記者陳崑福翻攝／下同）

記者陳崑福、陳致平／綜合報導

KTV爆出驚悚命案！屏東市一家KTV今（26）日清晨5點半發生酒客衝突，兇嫌因開錯包廂門敬酒，與包廂內陳姓男子爆發激烈語言衝突後，憤而回到車上拿出西瓜刀衝進包廂內砍人，遭亂刀揮砍的陳姓男子動脈遭砍斷，失血過多送醫不治，另一名林姓男子手臂被砍斷，包廂內血跡斑斑，警方獲報趕抵現場，兇嫌已火速逃離，目前已鎖定一名出獄不久的林姓男子。

▲屏東市kｔｖ店酒客起衝突，釀一死一重傷 。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

屏東分局表示，今晨5點半接獲一起酒後衝突報案，自由路上一家KTV發生酒客鬧事，警方即刻出動15人快打部隊到場。據了解，發生衝突的酒客原本互相不認識，涉嫌砍人的林姓男子疑似因開錯包廂門，遭包廂裡面的人大聲咆哮，雙方爆發激烈口角衝突，林男一時氣急，回到車內起出西瓜刀，又到包廂砍人，其中2人閃避不及，造成1死1重傷。

包廂內遭砍動脈的陳姓男子，當場噴血，緊急送醫後因失血過多宣告不治，另一名林姓男子則是被砍成重傷，其中一條手臂被硬生生砍斷，經搶救後生命垂危，目前仍在觀察中，警方在KTV附近找到林嫌犯案丟棄的西瓜刀，並且調閱周邊的監視系統，對店家及在場相關人員進行偵訊，已查出嫌犯身分為近期剛出獄不久的24歲林姓男子，正全力緝捕在逃林嫌。

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