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嘉縣消防桌曆大秀肌肉　猛男美女山海美景都入鏡

▲▼ 嘉義縣消防猛男美女桌曆發表 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣消防猛男美女桌曆發表 ，除了大秀肌肉，更將嘉義縣山海美景一併介紹。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局於26日早上在大門前舉辦「虎力勇」桌曆發表記者會，桌曆內容如了大秀令人怦然心動猛男圖，也有美麗消防女隊員，背景更將嘉義縣山海代表性美景都入鏡。嘉義縣長翁章梁、消防局長呂清海、國立故宮博物院南部院區處長彭子程、國家廣播文物組長郭榮哲、林緗亭議員、劉雅文議員、太平雲梯嚴清雅理事主席、呂文正總幹事等貴賓參與，見證消防人員任務面貌，也看到嘉義縣文化景觀明媚宜人的一面。

▲▼ 嘉義縣消防猛男美女桌曆發表 。（圖／記者翁伊森攝）

「消防員團結的是心，不團結的是腹肌。」嘉義縣消防局表示，被拍攝的人員有民眾引領期盼的猛男及美女，因此不只展現消防人員平常自我訓練的體魄，最重要的也是呈現消防人員「團結強韌的內心」。

以朴子分隊救護團隊為例，隊上不只是自我要求救護技術，其中令人值得注目的地方是彼此的學習及照顧，而嘉義縣消防局除了以救護作為此次桌曆活動的核心精神給民眾了解外，也還有更多面向想去呈現，讓民眾更加地認識消防人員，與在地文化。

▲▼ 嘉義縣消防猛男美女桌曆發表 。（圖／記者翁伊森攝）

桌曆發表活動共有16位各分隊隊員擔綱拍攝角色，分別由消防局為朴子分隊EMT-P(高級救護員) 「陳永青」、EMT-2(中級救護員) 「陳建宏」、「戴重正」、「朱怡璇」、「陳明傑」及「林俞昕」組成的First MCI第一線應變人員大量傷患技能競賽的冠軍團隊，嘉義市110全國健美錦標賽榮獲第六名的大美分隊隊員「邊紀宸」大秀肌肉、還有與中央廣播電台民雄分台日式招待所合影的阿里山分隊隊員「邱政儒」、與國家廣播文物館合影的大林分隊隊員「賴建宇」、與朴子水道頭合影的義竹分隊隊員「莊仁傑」、與太平雲梯、犀牛裝置藝術及茶園合影的太保分隊隊員「黃柏銘」、梅山分隊隊員「方友宏」、及與穿有特製搜救服裝貓咪合影的祥和分隊隊員「江哲嘉」，展現消防人員面對臨時性勤務的三和分隊隊員「蔡政霖」。

110年消防局成立小專責救護隊使得急救成功率及人數都有所成長，111年成立專責救護隊，及配置十二導程心電圖機等等，因此舞台中率先由救護冠軍團隊展現消防局專業的救護形象，接下來因為110年嘉義縣的山難搜救次數統計至12月20日止共29次，與109年件數相比，成長了約60%以上，所以由阿里山、祥和等山區及特搜分隊隊員蔡政霖等人展現山難裝備及服裝。最後，因為消防局110年購買了100套俗稱「黃金戰甲」消防衣，耐高溫達1000度，較輕便舒適，強化消防人員在火場搶救時的安全，所以除了由身材健美的邊紀宸、黃柏銘等人展現體魄外，也由顏值較高林俞昕等同仁著新購置的「黃金戰甲」消防衣展現專業。

▲▼ 嘉義縣消防猛男美女桌曆發表 。（圖／記者翁伊森攝）

有關於拍攝地點選擇故宮南院、朴子水道頭文創聚落、太平雲梯等地，因為這些地方不只是風光明媚，更為嘉義縣眾多充滿人文氣息的代表據點之一。南院過去曾展覽過亞洲許多國家的書畫、織品等藝術文物，近期則有「人氣國寶展」在展廳中展示翠玉白菜、清院畫十二月月令圖等備受喜愛的人氣國寶， 至於朴子水道頭文創聚落則是以高聳的水塔為背景，水塔過去曾是地區生活用水的重要設施，現在則成為在地人懷舊的重要地標，整個聚落除了水塔更因有周遭的日式宿舍群，讓這個地方充滿思古風情。太平雲梯則是嘉義的微笑曲線，能從梯上看到嘉義多處的美景，近期更令人驚豔的是增添了國際級藝術家、人稱「犀牛老爺」的施力仁的犀牛裝置藝術品。

▲▼ 嘉義縣消防猛男美女桌曆發表 。（圖／記者翁伊森攝）

呂清海說，感謝南院處長、國家廣播文物館長、太平村嚴村長的支持與幫忙，因為這些景點滿滿的人文氛圍，所以希望透過這些景點能讓一向給人剛硬的消防，充滿不同的溫度，也希望藉由此次桌曆的發表讓更多民眾看到嘉義縣消防局專業的裝備、形象與努力、賞心悅目的景點，健美的體魄，還有療癒的貓咪與小狗。

▲▼ 嘉義縣消防猛男美女桌曆發表 。（圖／記者翁伊森攝）

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