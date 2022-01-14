獨／7月嬰不喝奶…慘遭搖到顱內出血　保母：可能她先天異常

▲7個月大女嬰不喝奶，遭保母大力搖晃身體導致顱內出血。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1位7個月大女嬰被父母送交有10多年托嬰經驗的合格保母李順貴照顧，不料才7天就遭李婦大力搖晃造成顱內出血，左大腿也被打出一片瘀青，甚至須長期追蹤右眼視力有無受損，父母心疼愛女受苦，怒告李婦求償345萬餘元，李婦辯稱催促女嬰喝奶、絕非故意傷人，台北地院認定女嬰傷勢不輕，判李婦須賠償88萬餘元，可上訴。

本案發生於2018年8月，當時出生才7個月的女嬰被父母送交李婦照顧，約定托嬰時間為每周一到每周五，每天上午8時前送到李婦住處、晚間7時接回，李婦從同月1日起受託，同月7日下午4時許卻發生女嬰身體僵直、眼神上吊的緊急狀況。

女嬰父母趕來將女兒送醫，發現左大腿瘀青一大片，檢查更驚見頭部右側顱內出血、右眼視網膜出血，送進加護病房觀察脫離險境後轉往普通病房，前後共住院7天才回家，但醫囑持續追蹤右眼視網膜恢復狀況，尚難確認視力有無受損。

女嬰父母心疼愛女受苦，怒告李婦涉犯傷害罪嫌。李婦推稱女嬰不肯乖乖喝奶，她心急「輕拍」女嬰大腿催促，「次數不超過5下」，邊拍邊責怪女嬰「怎麼這麼不乖呢」，可能嬰兒皮薄肉嫩較敏感，拍打部位才發紅。

李婦辯稱自己或許觸犯過失傷害罪，但否認用力搖晃、重擊女嬰施虐，聲稱當天女嬰看到父母來接，「第一時間伸手要媽媽抱」，可見意識清楚，不排除女嬰自身有凝血功能不佳等先天異常、造成顱內出血。

刑案法官查明女嬰在出事當天上午被送到李家時，狀況都好好的，李婦卻因餵食不順、認為女嬰拒食而動粗，女嬰大腿的瘀青顯示李婦用力不輕，「顯然已情緒失控」，更盛怒大力搖晃女嬰脆弱身軀出氣，以致顱內和視網膜出血。

刑案法官指李婦當時已有至少15年托嬰經驗，卻動手不知輕重，還企圖嫁禍父母可能有疏忽，讓女嬰後仰倒地撞頭受傷，想藉此卸責，加上女嬰須長期追蹤視力有無受損，李婦本案所為確實不應該，依傷害罪判刑5月、得易科罰金15萬元。

李婦刑案撤回上訴已定讞，女嬰父母再提告本件求償，要求李婦賠償醫藥費、看護費與精神慰撫共345萬餘元。李婦抗辯父母照顧年幼子女是天經地義，不應額外索賠看護費，況且女嬰僅住院7天，出院後也無病狀，她只肯負擔女嬰醫藥費與住院看護費共8000多元。

法官指女嬰母親事發後辭職在家照顧女兒，醫院也函覆指出女嬰顱內出血是外力造成，是頸部肌肉還無法支撐頭部重量，就遭大力搖晃而使顱內血管斷裂，醫囑要定期回診，可見女嬰仍須特別照護，有相當於看護費用的需求。

法官改依雙方所簽托嬰契約，以每天1100元計算2年共500多天的看護費57萬餘元，加上30萬元精神慰撫，判李婦合計應賠償88萬餘元，可上訴。李婦因本案被吊銷保母執照，目前無業。