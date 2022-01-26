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沒吃到就暴走！女友「草莓病發作」瘋狂尖叫　他哭：警察以為家暴

▲▼草莓。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲女友沒吃到草莓就會情緒失控。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者黃可昀／綜合報導

女友愛草莓成癡，甚至變成一種病！一名男子無奈表示，他非常討厭草莓季，每到這季節女友就會發病，他稱為「草莓病」，沒吃到草莓就會暴怒、尖叫、摔東西，有一次還鬧到警方上門關切，昨晚女友又突然草莓病發作，情急之下他趕緊生出1招，網友看了都好同情。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，女友三不五時就說想吃草莓，「而且她一發病就一定要讓她吃到」，先前就有過恐怖經驗，女友沒吃到草莓「結果直接暴走，瘋狂尖叫然後摔東西」，鬧到警察都上門關切，還以為有家暴事件，經過那次之後原PO都只敢順著女友。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲趕緊買3杯草莓飲料先頂著，免得女友暴走。（圖／翻攝自爆怨2公社）

昨天女友又無預警草莓病發作，當下家裡剛好沒草莓，原PO「情急下想到附近的飲料店好像有賣草莓飲品？於是就去買了三杯有草莓的先擋今天（怕買一杯草莓量太少又復發）」，好險最後成功控制住女友的草莓病，只不過女友是把飲品內的草莓全挑出來吃光，叫原PO喝完剩下的冰沙。

網友看完同情地說，「可以考慮搬家，搬到大湖去，一勞永逸 」、「直接載去苗栗草莓園放生」、「先別管草莓季，你要先考慮帶女友去精神科看看」、「真的不放生，讓她好好去找草莓農嗎」、「她不是草莓病，是公主病」、「自己的公主自己寵，不要放出來害人。」

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