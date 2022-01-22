福建：「與金馬通電」項目已開工　通氣、通橋展開先行論證

▲福建廈門。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建省代省長趙龍22日在福建省十三屆人大六次會議上透露，福建與金馬通電項目福建側工程已經開工建設，未來會項目化推進與金門馬祖地區通水、通電、通氣、通橋，先行論證實施福建側項目，促進廈金、福馬率先融合發展。

趙龍表示，2021年，閩台經貿往來持續提升，貿易額逆勢增長26.2%，首次突破千億元人民幣；新增台資企業1495家，同比增長21.2%，「福建是大陸距離台灣最近的省份，也是兩岸交流合作的先行先試區域。面對新冠肺炎疫情的不利影響，閩台融合仍持續取得新進展。」

趙龍提到， 2021年，閩台融通路徑持續拓展，福建累計向金門供水超1700萬噸，與金馬通電項目福建側工程開工建設。

趙龍指出，福建將加快建設海峽兩岸融合發展示範區，加強閩台融合研究、規劃和政策設計，積極構建兩岸共同市場福建樣板；推動閩台科技協同創新，建好台商投資區、海峽兩岸集成電路產業合作試驗區、生技和醫療健康產業合作區、台灣農民創業園等涉台經濟合作園區，促進閩台電子信息、生物科技、特色現代農業等加快發展。

趙龍還說，福建也將加快推進「應通盡通」，具體而言，搭建兩岸行業標準共通信息平台，建設兩岸能源資源中轉平台，支持平潭進一步健全覆蓋職業資格、企業資質、商品檢驗的全鏈條採信體系，打造兩岸物流貿易樞紐；跟進服務重點台資項目，支持符合條件的台企在大陸上市；項目化推進與金門馬祖地區通水、通電、通氣、通橋，先行論證實施福建側項目，促進廈（門）金（門）、福（州）馬（祖）率先融合發展，建設共同家園。