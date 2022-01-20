全台首座跨海「金門大橋」施工進度逾95%　最快今年8月通車

▲金門大橋預計今年7月可完工，最快8月通車。（圖／記者林名揚翻攝）



記者許維寧／台北報導

交通部日前舉行新春記者會，表示國內首座長跨距海上橋樑「金門大橋」預計可於今年7月完工。交通部今天（1/20）舉行部務會報，截至1月8日金門大橋實際進度已達95.98%，預計今年7月土建標可竣工，8月可達通車標準。

金門大橋為國內首座長跨距海上橋樑，連結金門本島金寧鄉與小金門烈嶼鄉，計畫總經費91.67億元，計畫期程至今年10月。金門大橋工程分為主橋、邊橋、引橋和引導路堤4部分，路線全長達5.4公里，跨海橋樑長4.77公里。

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根據交通部高公局資訊指出，小金門引橋和引道2020年4月橋樑結構已全部完成，大金門引橋和引導則於2019年完工，主橋和邊橋橋墩柱於去年7月完成。

高公局第二新建工程處處長郭呈彰表示，目前主要施工段落為主橋和邊橋，兩者都在進行節塊吊裝，結塊吊裝作業需搭配塔橋進度，主橋共有五個塔橋目前已經有兩個塔橋完工，另外三塔進行中預計最快2月完工。

▲受海上風力和海水鹽分影響，金門大橋施工不易。（圖／記者林名揚翻攝）

郭呈彰指出，主橋結塊吊裝作業共有四部大型工程車進行，工作執行上都算順利，但結塊吊裝以及吊裝串接主要困難跟海象有關，只要海上風力超過6級就必須停止作業。尤其是每年10月至隔年2月期間海象較惡劣，便容易影響結塊吊裝和結塊運輸，再者，高鹽分的環境也容易導致施工設備故障。

但好消息是，郭呈彰說，照目前工期預估，只要施工穩健最快今年7月就可以竣工。目前引橋等交控設施已設置完畢，待主橋閉合後會再執行交控設施線路串接，預計完整串接的時間也在今年7月，最快8月即可通車。

金門大橋從動工到逼近完工已將近10年，郭呈彰談到，除了海象難測和施作困難外，也因為金門大橋為國內首次從事大型海上工程，業務款請領上初期較困難，也影響工程採購、工班安排等，但算是「關關難過關關過」，狀況都可一一排除，目前實際進度已達95.98%。

