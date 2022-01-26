陸發改委：RCEP對中西部而言「機遇與挑戰並存」

▲RCEP今年正式生效實施。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

RCEP（區域全面經濟夥伴協定）今年正式生效，中國大陸發展改革委26日表示，RCEP對中西部地區而言機遇與挑戰並存，一方面帶來一體化程度更高的廣闊市場，但另一方面東盟（東協）勞動力等要素成本較低，中西部地區承接產業轉移也會面臨一定競爭。

大陸發改委經貿司副司長李超提到，RCEP的生效實施對中西部地區而言機遇與挑戰並存，一方面，RCEP帶來一體化程度更高的廣闊市場，中西部地區在內陸開放、向西開放中的區位優勢更加顯著，一些優勢產品出口將進一步增加，對外商投資的吸引力進一步增強；另一方面，東盟勞動力等要素成本較低，中西部地區承接產業轉移也會面臨一定競爭。

李超指出，下一步，發改委將重點採取以下行動，積極支持中西部地區更好抓住RCEP機遇，實現高質量發展。第一是優化營商環境，與國際水平相比，中西部地區營商環境仍有差距，國家發展改革委將鼓勵和支持中西部地區，繼續深化市場化改革、推進法治化建設、提升便利化水平，營造穩定公平透明、可預期的營商環境，促進對外貿易和招商引資。

李超說，第二是暢通貿易通道，國家發展改革委將繼續推動共建「一帶一路」高質量發展，深入推進與東盟等周邊基礎設施互聯互通，推動中歐班列、中老鐵路等國際物流通道聯動發展，推進國家物流樞紐佈局建設，進一步降低中西部地區物流成本水平，暢通對外開放通道。

李超還說，第三是優化產業鏈佈局，落實好企業所得稅優惠政策，不斷完善《鼓勵外商投資產業目錄》和《西部地區鼓勵類產業目錄》，引導中西部地區形成新的比較優勢，有序推動高質量產業向中西部地區轉移。