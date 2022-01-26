遊客墾丁玩立漿南漂外海1公里　體力不支爬礁岩求援獲救

▲海巡署第6岸巡隊救援王姓遊客上岸 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

王姓遊客25日在墾丁萬里桐玩立漿，氣因體力不支被強風帶向外海，情況危急，海巡人員獲報出動大批人力及無人機前往救援，將已自行爬上礁岩待援他救回岸邊，身體狀況無礙，結束一場虛驚。

海巡署第八巡防區指揮部於1月25日下午5時許接獲118海巡服務電話通報，有1員民眾於萬里桐岸際操作立槳，疑似體力不支遭風浪帶往外海。

海巡獲報後，立即派遣南部分署第六岸巡隊第六三中隊、山海、海口及後壁湖安檢所前往協尋，並通報通報第五二中隊派遣無人機及第十四海巡隊海巡艇協助搜尋，發現王男於事發地點以南約1公里處礁岩岸際呼救待援，當時僅著泳褲，未穿著救生衣；經初步觀察無生命危險跡象且能自主行動，由海巡人員給予飲用水及防寒衣物，評估後無大礙，後續由家屬帶回休息。

經了解，王姓遊客於萬里桐岸際從事立槳活動，因不慎遭海流往外拖帶。

南部分署第六岸巡隊表示，墾丁是水域遊憩活動勝地，但每年仍有戲水意外傳出，呼籲民眾至岸際戲水或參加水上活動務必穿著救生衣，切勿至危險水域及未設有救生員岸際戲水，如發生意外狀況，可立即撥打「118」電話，海巡署將立即提供各項協助。