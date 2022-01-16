大型機具接手F-16V失事現場　水深不足難開挖

▲F-16V失事現場，大型重機具派駐開工，但由於水深不足，無疑增加作業難度。（圖／民眾提供）



記者翁伊森／嘉義報導

空軍一架編號6650，由上尉飛官陳奕所駕駛的F-16V戰機，11日在嘉義東石進行訓練時，因不明原因墜海身亡。軍方獲報至今，也派出大批人力，海陸空全面搜索，至今尋獲1700餘件飛機殘骸與部分生理組織，確定為上尉飛官陳奕所有，如今搜救進入第6天，軍方也向家屬承諾一定會將陳奕完整帶回，16日上午出動3輛水陸兩用怪手，以進行浚挖作業。最新進度指出，目前大型機具皆已進駐展開打撈作業，但由於水深不足，無疑增加重型機具的作業難度。

上尉飛官陳奕11日駕駛F-16V戰機進行炸射訓練時，不幸殉職，軍方也向家屬承諾會完整將陳奕帶回，16日為加速打撈作業，同時尋找黑盒子，以釐清整起事故原因。軍方15日晚間10點也調撥抽砂船抵達失事地點進行抽砂作業，同時派遣海軍測量船同步在旁進行海測，並在16日上午派遣3輛水陸兩用怪手在旁待命，隨時準備進行浚挖作業。

▲▼F-16V失事現場，大型重機具派駐開工。（圖／民眾提供）



目前浚挖船、潛水夫等相關工作人員，也不斷持續在失事海域附近探勘，尋找遺漏殘骸，但由於失事海域附近水深不足，增加不少作業難度，軍方也將與配有聲波系統的船隻進行海底地形地貌勘查分析，以利後續救援任務的進行。

軍方指出，抽砂船15日8點已出發至作業區進行抽砂作業，而一旁待命的3輛水陸兩用怪手，也已在現場開挖，整起工程將會視視海象、天與水深等相關情形，隨時逐步進行調整。

▲▼F-16V失事現場，大型重機具派駐開工。（圖／民眾提供）

