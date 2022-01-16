　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大型機具接手F-16V失事現場　水深不足難開挖

▲▼F-16V失事現場，大型重機具派駐開工。（圖／民眾提供）

▲F-16V失事現場，大型重機具派駐開工，但由於水深不足，無疑增加作業難度。（圖／民眾提供）

記者翁伊森／嘉義報導

空軍一架編號6650，由上尉飛官陳奕所駕駛的F-16V戰機，11日在嘉義東石進行訓練時，因不明原因墜海身亡。軍方獲報至今，也派出大批人力，海陸空全面搜索，至今尋獲1700餘件飛機殘骸與部分生理組織，確定為上尉飛官陳奕所有，如今搜救進入第6天，軍方也向家屬承諾一定會將陳奕完整帶回，16日上午出動3輛水陸兩用怪手，以進行浚挖作業。最新進度指出，目前大型機具皆已進駐展開打撈作業，但由於水深不足，無疑增加重型機具的作業難度。

上尉飛官陳奕11日駕駛F-16V戰機進行炸射訓練時，不幸殉職，軍方也向家屬承諾會完整將陳奕帶回，16日為加速打撈作業，同時尋找黑盒子，以釐清整起事故原因。軍方15日晚間10點也調撥抽砂船抵達失事地點進行抽砂作業，同時派遣海軍測量船同步在旁進行海測，並在16日上午派遣3輛水陸兩用怪手在旁待命，隨時準備進行浚挖作業。

▲▼F-16V失事現場，大型重機具派駐開工。（圖／民眾提供）

▲▼F-16V失事現場，大型重機具派駐開工。（圖／民眾提供）

▲▼F-16V失事現場，大型重機具派駐開工。（圖／民眾提供）

目前浚挖船、潛水夫等相關工作人員，也不斷持續在失事海域附近探勘，尋找遺漏殘骸，但由於失事海域附近水深不足，增加不少作業難度，軍方也將與配有聲波系統的船隻進行海底地形地貌勘查分析，以利後續救援任務的進行。

軍方指出，抽砂船15日8點已出發至作業區進行抽砂作業，而一旁待命的3輛水陸兩用怪手，也已在現場開挖，整起工程將會視視海象、天與水深等相關情形，隨時逐步進行調整。

▲▼F-16V失事現場，大型重機具派駐開工。（圖／民眾提供）

▲▼F-16V失事現場，大型重機具派駐開工。（圖／民眾提供）

▲▼F-16V失事現場，大型重機具派駐開工。（圖／民眾提供）

ET快訊
快訊／東興國中確診+1　共用廁所慘被傳染
曾沛慈「被求婚細節」曝光！　激動噴淚：沒這麼感動過
快訊／西堤傳播鏈「位置圖」曝！　聯邦包廂旁用餐就中
快訊／仁寶員工確診！　陳時中證實：是西堤用餐情侶
快訊／明新科大2師生確診　竹縣急匡300人
曾沛慈老公起底！　認識1X年好友「夫妻都高材生」
快訊／16處最新足跡曝！　中平商圈、IKEA、家樂福
快訊／曾沛慈結婚了！　超甜婚紗照曝光：祝我們幸福
快訊／喬科維奇將被「驅逐出境」！　澳網10冠美夢恐永遠破碎
快訊／玉山金宣布「居家、異地辦公」！　民營陸續跟進
快訊／首例！疾管署人員染疫　陳時中曝工作內容

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帶殉職飛官陳奕遺照「回家走一走」　父：心都還在一起

60公斤麝香豬摔下車倒路邊！飼主出面解釋　新北動保處繼續追

戴眼罩約「帥男模」一夜情　掀開驚見肥宅壓身！他騙很大代價出爐

南投透天厝沒關瓦斯起火竄濃煙　3人受困2樓被及時救出

大型機具接手F-16V失事現場　水深不足難開挖

大搜索林姿妙涉「機6」用地弊案　縣府前秘書長：哪有圖利

年前加強海防前線治安　澎湖海巡扣押拒檢逃逸陸船

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女「呼吸困難」送醫不治

色男性侵13歲女　嘿咻31次誘拍私密照！辯「缺母愛」重判16年

控員警在車上睡覺　男嬉鬧比YA錄影PO網！苓雅分局曝真相

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

帶殉職飛官陳奕遺照「回家走一走」　父：心都還在一起

60公斤麝香豬摔下車倒路邊！飼主出面解釋　新北動保處繼續追

戴眼罩約「帥男模」一夜情　掀開驚見肥宅壓身！他騙很大代價出爐

南投透天厝沒關瓦斯起火竄濃煙　3人受困2樓被及時救出

大型機具接手F-16V失事現場　水深不足難開挖

大搜索林姿妙涉「機6」用地弊案　縣府前秘書長：哪有圖利

年前加強海防前線治安　澎湖海巡扣押拒檢逃逸陸船

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女「呼吸困難」送醫不治

色男性侵13歲女　嘿咻31次誘拍私密照！辯「缺母愛」重判16年

控員警在車上睡覺　男嬉鬧比YA錄影PO網！苓雅分局曝真相

高中木聯／稻江爆冷勝高苑　劉清榮開轟盼林智勝留兄弟

快訊／西堤風暴延燒！東興國中確診+1　班級共用廁所慘被傳染

帶殉職飛官陳奕遺照「回家走一走」　父：心都還在一起

焦凡凡帶婁峻碩「見習婚禮」！喝喜酒穿搭很有禮貌…私下同框照閃炸❤

喬科維奇將被遣返：對判決非常失望　想先休息僅簡短回應

安平到南科「只要15分鐘」　北外環道成形！沿線房價拚3字頭

60公斤麝香豬摔下車倒路邊！飼主出面解釋　新北動保處繼續追

小宇無預警快閃街頭！　3舉動霸氣寵粉：謝謝你們沒忘記我

曾沛慈「建中北一女婚紗照」藏玄機！年齡驚呆網　整排藍勾湧入狂賀

打造日月潭永續旅遊環境　日管處+雲品酒店舉辦工作坊活動

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

社會熱門新聞

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

新竹科技廠「化骨水槽」大火空拍曝光

華運最後一名受困工人救出　無呼吸心跳送醫不治

快訊／湖口科技工廠「深夜大火」　在地人聞到濃濃塑膠氣味

南投10口擠破屋存款卻破千萬！　議員：別捐款

台中男醉倒路邊！一聽「你老婆來了」秒醒

約北宜夜跑　他過彎填海4車連撞

湖口科技公司尾牙日大火　1600坪廠區全燒光

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

高雄警揹LED包防治酒駕　基層罵爆

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓

整顆頭捲入起重機內　宅配公司工人慘死

更多熱門

相關新聞

F-16V失事第6天　大型機具進駐加速打撈作業

F-16V失事第6天　大型機具進駐加速打撈作業

空軍一架編號6650，由上尉飛官陳奕所駕駛的F-16V戰機，11日在嘉義東石進行訓練時，因不明原因墜海身亡。軍方獲報至今，也派出大批人力，海陸空全面搜索，至今尋獲1700餘件飛機殘骸與部分生理組織，確定為上尉飛官陳奕所有，如今搜救進入第6天，軍方也向家屬承諾一定會將陳奕完整帶回，16日上午出動3輛水陸兩用怪手，以進行浚挖作業。

F-16飛官陳奕墜海殉職　蔡英文指示：完成搜救、給家屬最大協助

F-16飛官陳奕墜海殉職　蔡英文指示：完成搜救、給家屬最大協助

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

飛官陳奕證實罹難　家屬將抵現場招魂

飛官陳奕證實罹難　家屬將抵現場招魂

即／搜救飛官再尋獲人骨頭皮　飛機殘骸1700多件

即／搜救飛官再尋獲人骨頭皮　飛機殘骸1700多件

關鍵字：

F-16V飛官外海墜海大型機具水深

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌嚴重後果」

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

桃園確診女回苗栗探親　匡列50人PCR皆陰性　

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

快訊／曾沛慈結婚了！

李靚蕾同框王力宏助理　舊照被翻

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

快訊／西堤染疫擴大！今增10例本土、41境外

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

日本發布海嘯警報　最高恐3公尺

快訊／Toyz詐賭丁特遭索賠600萬

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面