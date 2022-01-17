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殉職飛官今頭七　軍方全力打撈遺體、黑盒子！加派第二艘抽砂船

▲▼F-16V打撈任務。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲F-16V失事第七天！軍方再派第2搜抽砂船前往協助打撈任務。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

F-16V失事第七天！上尉飛官陳奕11日在嘉義東石進行炸射訓練時，因不明原因墜海身亡，強大的撞擊力道讓機身碎成1700餘塊，飛官遺體至今仍未完整尋獲。今天搜救任務持續進行，陸續進駐大型機具協助打撈作業，除抽砂船作業中外，軍方也派遣第2艘抽砂船前往失事海域作業，先前所進駐的水陸兩用怪手等相關機具與潛水員等，也已全數到達作業區執行任務，希望能找到關鍵的黑盒子。

空軍一架編號6650，由上尉飛官陳奕11日駕駛F-16V戰機，在嘉義東石進行炸射訓練時不明原因墜海。打撈作業進行到第7天，也是飛官的頭七，軍方除向家屬承諾會完整將陳奕帶回，15日也陪同家屬前往事發地點招魂，陳奕的妹妹擲筊要哥哥跟他們回家，一次就擲出聖筊，家屬數度落淚，場面哀戚。

▲▼陳奕家屬到失事現場招魂。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳奕家屬到失事現場招魂。（圖／記者吳世龍攝）

軍方連日來加速打撈作業進行，同時尋找黑盒子以釐清整起事故原因。15日晚間10點，陸續派駐大型機具接手作業，並調撥抽砂船抵達失事地點進行抽砂作業，同時派遣海軍測量船同步在旁進行海測；16日上午派遣3輛水陸兩用怪手在旁待命，隨時準備進行浚挖作業，但由於失事地區水深不足，不斷增加救援任務的難度。

17日上午除原抽砂船持續作業外，軍方再加派第二艘抽砂船前往協助，其餘相關水陸兩用怪手、潛水員及隨船鑑識人員，均已抵達作業區執行作業，希望能盡早完成搜救任務。

▲▼F-16V打撈任務。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼相關大型機具與潛水員等均已就位執行任務。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼F-16V打撈任務。（圖／記者翁伊森翻攝）

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