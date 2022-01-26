2021全球「廉潔指數」台灣排名贏過美國　中國排名全球第66

▲2021全球廉潔指數（Corruption Perceptions Index）丹麥、芬蘭、紐西蘭位居世界第1。（圖／翻攝自Transparency International）



記者林彥臣／綜合報導

國際透明組織（Transparency International）25日公布了2021全球廉潔指數（Corruption Perceptions Index）評分同樣都獲得88分的丹麥、芬蘭、紐西蘭位居世界第1，挪威與新加坡都以85分位居第4，台灣以68分的分數位居第25名。

根據國際透明組織公布的排名，亞洲清廉度前四名的國家與地區分別是新加坡、香港、台灣，其中新加坡排名是持平，香港與日本排名均下滑，只有台灣排名從2020年的28名，上升到25名，甚至還領先得到67分、排名第27名的美國。

▲2021全球廉潔指數（Corruption Perceptions Index）台灣排名25勝過美國。（圖／翻攝自Transparency International）



中國得分從2020年的42分進步到45分，但是排名則從2020年的第78名，進步到66名，排名大躍進了12名。排名墊底的是南蘇丹，得分僅11分，排名第180名。

國際透明組織指出，經歷了2年毀滅性的COVID-19 大流行，全球腐敗水平仍處於停滯狀態，儘管在書面上做出了承諾，但在過去10年中，131 個國家在反腐敗方面沒有取得重大進展，今年有 27 個國家的 CPI 得分處於歷史低位。

國際透明組織強調，2021 年 的CPI 結果表明，公民和政治自由受到良好保護的國家，通常能更好地控制腐敗，結社和言論的基本自由，對於爭取一個沒有腐敗的世界至關重要。

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