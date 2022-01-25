理科太太離婚官司仍未完　John不發一語上車離開法院

▲理科太太（右）今日為離婚官司再度出庭第三次調解。（圖／CTWANT提供）



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理科太太今（25）日上午與理科先生John為離婚進行第三次調解，時間超過3小時，直至下午2點20分左右，John先行步出法院，面對媒體提問不發一語，僅由律師代為回答：「不好意思！謝謝！」最後在律師陪同下迅速搭上多元計程車後離去。20分鐘後，理科太太在律師、經紀人陪同下走出法院，對於和理科先生雙方是否已對探望小孩時間達成協議？理科太太回覆：「一切都要保密。」

百萬網紅理科太太去年與結婚5年的台裔美籍老公John婚變，年底已在台北地院新店家事庭針對離婚部分達成協議，今日兩人進行第三次調解，一早9點32分理科先生搭乘多元計程車，下車後直接進入台北地方法院新店辦公大樓家事法庭。

▲理科先生John先行步出法院，面對媒體提問不發一語，僅由律師代為回答：「不好意思！謝謝！」（圖／CTWANT提供）



理科太太則在10點15分抵達，兩人進行約220分鐘，據了解因雙方對小孩監護權與夫妻財產如何分配尚未達成共識，今由台北地院家事法庭再度進行調解。

理科太太結束此次協調庭後，面對媒體提問離婚進度雖沒有給任何答案，僅回覆：「辛苦了，快去吃飯，一切都需要保密，不好意思。」被問協商內容與調解結果，以及過年是否會讓孩子一同見John時，她則應景地用拜年吉祥話回應：「祝大家虎年行大運，虎虎生風。」理科太太經紀人則表示，今天是為了小朋友會面的時間兩人做調整，針對比較細項的討論，才會花費比較長的時間。至於是否後續會再召開調解庭，未給正面答案。

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