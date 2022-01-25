【廣編】熊仔再現全新MV詞曲　5X專注力迎戰新的一年

【廣編特輯】

圖、文／桂格提供

桂格5X人蔘日前邀請饒舌鬼才熊仔作為活動大使，首次與POPO J、YAPPY合體創作並拍攝全新MV「讓身體跟得上你的野心」，歌詞圍繞著三人的野心及面對挑戰的態度，向現在年輕人喊話，不要為自己設限目標，要勇於追尋夢想！但也提醒，不要忘了每天保持身體的即戰力，才能有持續的專注力實踐你的野心，縮短與成功的距離！

POPO J、YAPPY也分別為嘻哈創作的目標而努力，同時擁有警察和饒舌歌手雙重身份的POPO J表示，自己常常在現實與夢想二者間拉扯，所以更需要透過雙倍努力和持續的專注力才能取得平衡；來自苗栗、充滿客家硬頸精神的YAPPY，則闡述想透過嘻哈創作，發揚客家在地精神，讓聽歌的人也能了解到客語文化，全心全意地投入在創作和推廣，都需要極大的專注力和續航力。三人都深知這條路十分艱辛，但也不曾畏懼持續勇往直前，值得年輕人學習，而桂格5X人蔘濃縮精華飲，也給予創作上的支持，讓三人能擁有足夠專注力面對挑戰。

熊仔也不吝嗇地公開最近讓他事半功倍的神隊友「桂格5X人蔘濃縮精華飲」，方便好攜帶的包裝，在創作時或表演前可以隨時隨地補充。桂格獨家萃取技術，5倍人蔘，分子小吸收快，能快速提振精神、持續專注力，讓身體保持即戰力。